июня 24 2024

СОВЕЩАНИЕ В КАБМИНЕ ПО ПРОБЛЕМЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МРАМОРНОГО КЛОПА

Новости Вторник, 07 октября 2025 16:54
СОВЕЩАНИЕ В КАБМИНЕ ПО ПРОБЛЕМЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МРАМОРНОГО КЛОПА

Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел совещание по проблеме распространения в Абхазии мраморного клопа, на котором обсудили меры борьбы с насекомым. В нем приняли участие вице-премьеры Вараздат Миносян, Джансух Нанба, заместитель министра сельского хозяйства Артуш Сарибекян, начальник Государственной инспекции по карантину растений Отар Цвижба, заместитель председателя Госкомитета Абхазии по экологии и природопользованию Мурман Соломко, представители структур, подведомственных министерству.

«С приходом осени не первый год сталкиваемся с проблемой нашествия мраморного клопа. Нам обязательно надо обратить особое внимание на это и помочь населению в борьбе с этим вредителем. Опыт такой у нас есть», – сказал премьер-министр, открывая совещание.

Начальник службы защиты растений Министерства сельского хозяйства Владимир Герия считает, что распространение мраморного клопа осенью является нормой, т.к. насекомое ищет теплое место для зимовки. Он считает, что с апреля нужно проводить мероприятия по недопущению увеличения численности клопа.

Замминистра сельского хозяйства и руководители ведомств, в том числе и в районах, проинформировали, что у них достаточное количество препаратов для обработки растений, но отметили, что самым действенным способом является механический сбор насекомого.

Премьер-министр поручил ведомствам представить предложения, которые будут способствовать дальнейшему нераспространению мраморного клопа, который в свое время нанес немалый ущерб сельхозугодиям.

«Решение должно быть правильным, своевременным», – отметил Владимир Делба.

План действий Министерство сельского хозяйства и ведомства через неделю представят в Кабинет министров.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 07 октября 2025 16:58

