ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ В ТКУАРЧАЛСКИЙ РАЙОН
Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Информ. Глава государства Бадра Гунба совершил рабочую поездку в город Ткуарчал, в рамках которой посетил объекты инфраструктуры, на которых ведутся ремонтные работы.
Визит начался с церемонии возложения цветов к мемориалу погибшим в ходе Отечественной войны народа Абхазии, в которой приняли участие президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, министр обороны Владимир Ануа, глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия, ветераны, представители общественности.
Также состоялась церемония возложения к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, установленному в Ткуарчале.
