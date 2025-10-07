ВСТРЕЧА ПО ИТОГАМ УЧАСТИЯ ШКОЛЬНИКОВ ИЗ АБХАЗИИ В КОНКУРСЕ «РОССИЯ – СТРАНА ГЕРОЕВ»

Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В Парламенте прошла встреча, посвященная итогам участия школьников Республики Абхазия в патриотическом международном конкурсе «Россия – страна героев». Во встрече приняли участие – член экспертного Совета Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей, председатель Всероссийского общественного движения «Знамя России» Джахангир Мамедов, замминистра просвещения Республики Абхазия Хибла Шамба, депутат Очамчырского районного собрания Геннадий Цулая, представивший работы детей на конкурс в Москву, заведующий отделом образования Администрации Очамчырского района Темур Гиндия и представители педагогических коллективов школ, учащиеся которых были отмечены наградами организаторов конкурса.

Депутаты поздравили присутствующих на встрече детей, и поблагодарили за проявленную активность в конкурсе. На площадке Парламента состоялось вручение присутствующим гостям сертификатов и благодарственных писем учредителей международного конкурса.

Участники встречи высоко оценили роль депутата Парламента Республики Абхазия Вахтанга Голандзия в организации участия детей из Абхазии в данном проекте.

В ходе своего выступления, Джахангир Мамедов подчеркнул, что сегодняшнее награждение посвящено памяти Вахтанга Голандзия.