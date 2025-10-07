 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВСТРЕЧА ПО ИТОГАМ УЧАСТИЯ ШКОЛЬНИКОВ ИЗ АБХАЗИИ В КОНКУРСЕ «РОССИЯ – СТРАНА ГЕРОЕВ»

Новости Вторник, 07 октября 2025 16:46
Оцените материал
(0 голосов)
ВСТРЕЧА ПО ИТОГАМ УЧАСТИЯ ШКОЛЬНИКОВ ИЗ АБХАЗИИ В КОНКУРСЕ «РОССИЯ – СТРАНА ГЕРОЕВ»

Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Информ. В Парламенте прошла встреча, посвященная итогам участия школьников Республики Абхазия в патриотическом международном конкурсе «Россия – страна героев». Во встрече приняли участие – член экспертного Совета Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей, председатель Всероссийского общественного движения «Знамя России» Джахангир Мамедов, замминистра просвещения Республики Абхазия Хибла Шамба, депутат Очамчырского районного собрания Геннадий Цулая, представивший работы детей на конкурс в Москву, заведующий отделом образования Администрации Очамчырского района Темур Гиндия и представители педагогических коллективов школ, учащиеся которых были отмечены наградами организаторов конкурса.

Депутаты поздравили присутствующих на встрече детей, и поблагодарили за проявленную активность в конкурсе. На площадке Парламента состоялось вручение присутствующим гостям сертификатов и благодарственных писем учредителей международного конкурса.

Участники встречи высоко оценили роль депутата Парламента Республики Абхазия Вахтанга Голандзия в организации участия детей из Абхазии в данном проекте.

В ходе своего выступления, Джахангир Мамедов подчеркнул, что сегодняшнее награждение посвящено памяти Вахтанга Голандзия.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 07 октября 2025 16:48

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА С ГЕНДИРЕКТОРОМ АНО «РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ В ТКУАРЧАЛСКИЙ РАЙОН »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.