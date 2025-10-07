ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА С ГЕНДИРЕКТОРОМ АНО «РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с генеральным директором АНО «Россия – страна возможностей» Андреем Бетиным. В ней также участвовали руководитель Администрации президента Беслан Эшба и заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля.

Встреча состоялась в преддверии Форума «Команда Абхазии». Обсуждалось дальнейшее взаимодействие, включая запуск совместных образовательных программ, обмен опытом и вовлечение абхазских специалистов в ключевые обучающие программы, проводимые платформой «Россия – страна возможностей». Особое внимание было уделено практическим инициативам, которые будут представлены на форуме.

«Рад вас приветствовать и позвольте выразить искреннюю благодарность за все те возможности, которые платформа «Россия – страна возможностей» открывает для Абхазии. Мы ценим готовность поделиться накопленным опытом и видим в этом залог нашего устойчивого кадрового роста и развития ключевых отраслей. Уверен, что наша совместная деятельность принесет много положительных результатов в рамках подготовки кадрового потенциала нашей страны. Нам нужны подготовленные специалисты, управленцы уже нового формата. Нам требуются прорывные решения и новые подходы. Спасибо вам большое за сотрудничество», – сказал Бадра Гунба.

«Выражаю благодарность за оказанное доверие. Мы ценим уважение, которое Вы и ваша команда проявляете к сотрудничеству. Мы готовы передать накопленный опыт, и наши методологии полностью готовы к использованию. Особо отмечу беспрецедентный темп работы: после вашего обращения проект «Команда Абхазии» был запущен всего за шесть дней. Это стало для нашей платформы высочайшим стандартом реализации проектов. Также подчеркну высокий уровень доверия населения Абхазии к вашим инициативам: в проекте участвует более одного процента жителей. Этот показатель накладывает на нас невероятную ответственность. Мы готовы продолжать совместное обучение, поскольку благодаря Вашему участию платформа «Россия – страна возможностей» становится сильнее. Убежден в успешном продолжении нашего взаимодействия», – сказал Андрей Бетин.