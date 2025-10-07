 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА НА ФОРУМЕ «КОМАНДА АБХАЗИИ»

Новости Вторник, 07 октября 2025 16:31
Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимира Делба выступление на открытии форума «Команда Абхазии».

«Уважаемые Бадра Зурабович, коллеги, участники и гости форума!

Форум «Команда Абхазии», объединил нас здесь для важного диалога. Диалога о настоящем и будущем нашей страны. Ведь молодые люди, ставшие победителями конкурса, – это наше настоящее и 46 человек из них уже являются действующими государственными служащими, руководителями ответственных направлений и проектов, а более 10 получили новые назначения или повышения по службе в течение последних шести месяцев. Но они также и наше будущее, потому что каждый участник Команды Абхазии – это энергичный, трудолюбивый, целеустремленный и высокомотивированный на успех и положительные изменения человек. А это именно те качества, которые должны лежать в основе нашей долгосрочной стратегии развития Абхазии как суверенного, правового государства, исторически утвердившегося по праву народа на свободное самоопределение, как это провозглашено в нашей Конституции.

Хочу особо подчеркнуть, что Команда Абхазии – это больше чем конкурс. Это – растущее сообщество единомышленников. Это – команда президента, объединяющая не только действующих руководителей и управленцев, но и каждого кто лично готов принять участие в деле развития своего села, своего города, района и своей страны.

Разумеется, никакая творческая и креативная работа невозможна, без правильно поставленных целей и создания надлежащих условий для реализации управленческих решений.

В этой связи на Кабинет министров Республики Абхазия возлагаются особые задачи, связанные с обеспечением этих условий и выведением организации работы всех звеньев управленческой цепочки Правительства на качественно новый уровень.

В этом вопросе Правительство получает четкие ориентиры от президента. Особое значение имеют поручения от 27 августа, которые определяют основные векторы нашего развития на ближайшую перспективу по ключевым направлением реализации социально-экономической политики Республики Абхазия.

Так, среди поручений президента наиболее срочными являются:

– повышение эффективности использования государственной собственности;

– разработка государственных целевых программ поддержки малого и среднего бизнеса и поддержки экспортоориентированного производства;

– разработка целевой программы «Развитие сельского хозяйства» и реализация мероприятий по поддержке фермерских хозяйств и предпринимателей на селе;

– разработка стратегии развития энергетической отрасли;

– выработка мер по развитию банковского сектора, новых кредитных инструментов, банковских продуктов и услуг;

– разработка целевых программ «Развитие демографии» и «Жилище»;

– повышение размеров пенсий и социальных пособий гражданам Республики Абхазия;

– и еще более 40 важных и значимых поручений в различных сферах жизнедеятельности государства.

По каждому поручению определены конкретные сроки, ответственные исполнители, определены формы и методы контроля. Правительство твердо намеренно реализовать весь комплекс поручений с высоким уровнем качества и в установленные сроки.

На этой основе сформированы и целевые показатели Государственной программы социально-экономического развития на период с 2026 по 2030 годы – от ВВП, средней заработной платы, объема внешнеторгового оборота, до собираемости платы за электроэнергию, которые предстоит достичь в течение 5 последующих лет, предусматривающие ежегодный темп их роста.

Определены приоритетные направления по модернизации транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры. В целях повышения привлекательности в сфере туристической деятельности, создания благоприятных условий пребывания для туристов, посещающих нашу страну, уже разрабатывается комплекс мер государственной финансовой поддержки инвестиционных проектов в сфере туризма. Дополнительные меры поддержи также прорабатываются в целях стимулирования роста и модернизации сельского хозяйства, создания новых рабочих мест и развития сельских территорий. В ближайшее время предстоит выстроить систему гарантированного социального обеспечения наименее защищенных слоев населения, повысить качество оказания медицинской помощи. Все эти шаги направлены на обеспечение достойного уровня социальной поддержки населения и повышение качества жизни граждан.

Это достаточно амбициозные цели, но абсолютно выполнимые, если мы будем работать единой, слаженной командой. И важную роль в достижении успеха мы относим к проектам Команды Абхазии.

Нам предстоит масштабировать лучшие практики и инициативы, которые родились в проектах Команды Абхазии, и распространить их и на местном уровне. Каждый успешный проект в Галском, Гудаутском, Очамчырском или Ткуарчалском районе, других районах и городах – это не просто строчка в отчете. Это реализованные мечты и надежды простых людей, улучшенная инфраструктура, социальная среда и качество жизни для нашего населения. А также это – конкретный вклад в достижение тех самых целей и показателей, которые ставит перед нами Президент.

Именно об этом – о знаковых изменениях, о роли ваших проектов в решении текущих социально-экономических задач и о возможностях их масштабирования сегодня будет идти речь на тематических секциях.

Уважаемые участники Команды Абхазии!

Правительство готово создавать условия для вашей работы. Мы видим в вас помощников в большом и важном деле – строительства сильной и процветающей Абхазии.

Ваша энергия, ваши идеи и готовность действовать – это самый ценный ресурс нашей страны. Давайте вместе направим его на благо нашего народа и нашей Родины!

Желаю всем нам плодотворной работы и смелых, реализованных проектов!

Спасибо за внимание.

