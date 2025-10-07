ЗАКЛЮЧИЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Информ. На форуме «Команда Абхазии» подписан меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между Администрацией президента Республики Абхазия и президентской платформой «Россия – страна возможностей».
Подписи под документом поставили руководитель Администрации президента Республики Абхазия Беслан Эшба и генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Подписание состоялось в присутствии президента Республики Абхазия Бадры Гунба.
