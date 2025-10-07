ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА НА ОТКРЫТИИ ФОРУМА «КОМАНДА АБХАЗИИ»

Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В Сухуме начал свою работу Форум «Команда Абхазии. В открытии форума приняли участие президент Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководители министерств и ведомств, главы администраций городов и районов, финалисты и победители конкурса управленцев «Команда Абхазии», представители общественности.

«Уважаемые участники и гости форума!

Дорогие друзья!

Я рад приветствовать вас на открытии масштабного и знакового для нашей страны события – Форума «Команда Абхазии»!

Само название говорит о главном. Мы все – одна команда, объединённая общей целью: сделать нашу страну сильной, процветающей и комфортной для жизни.

В этом зале сегодня собрались в том числе и те, от кого зависит будущее Абхазии: представители власти, эксперты, учёные, предприниматели, общественные деятели. Именно такое объединение усилий, соединение опыта, знаний и инициативы дают нам возможность находить самые эффективные решения.

Этот форум стал возможен благодаря инициативе, с которой мы выступили в начале этого года, и тому живому отклику, который мы получили от тысяч граждан. Напомню, что из более чем трех тысяч двухсот участников конкурса «Команда Абхазии» победителями стали 22 человека, и ряд из них уже назначен на ответственные должности в органы государственной власти. Это – реальные кадровые инвестиции в будущее нашей государственности.

Для системной работы в этом направлении по моему поручению была учреждена Автономная некоммерческая организация «Команда Абхазии». Её цель – создать все условия для развития и самореализации наших граждан, укрепить человеческий капитал и работать на процветание нашей страны.

Я, как председатель Наблюдательного совета этой организации, лично заинтересован в том, чтобы она стала реальной движущей силой позитивных изменений, объединяющим инициативы и ресурсы для устойчивого развития нашей страны.

Оперативную работу по реализации этих планов обеспечивает генеральный директор АНО Георгий Габуния. Уверен, что он проявит себя энергичным и эффективным руководителем на этом ответственном посту.

Друзья, я хочу выразить искреннюю благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за всестороннюю поддержку, которую российский лидер оказывает нашей стране. Пользуясь случаем, от имени всех присутствующих, всего народа Абхазии, от себя лично хотел бы направить самые искренние поздравления с днем рождения величайшему лидеру современности президенту Российской Федерации, пожелать ему крепкого здоровья и победы в борьбе за справедливость!

Не могу не отметить вклад первого заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергея Владиленовича Кириенко в реализации данного и других важных для нашей страны проектов. Также хотел бы поблагодарить президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и лично Андрея Анатольевича Бетина за особое внимание к проекту.

Хочу подчеркнуть, что работа по формированию сильной «Команды Абхазии» ведется во взаимодействии с нашими российскими коллегами. Мы высоко ценим их неизменную поддержку.

Сегодняшний форум – это открытая рабочая площадка для честного и предметного разговора о самых актуальных и сложных вопросах, стоящих перед нашей страной. Программа форума сфокусирована на трёх ключевых направлениях, которые определяют основу нашей устойчивости и развития.

Первое – это «Туризм и гостеприимство». Это наша визитная карточка и один из главных драйверов экономики. Но мировой туризм не стоит на месте, и нам нельзя останавливаться в развитии. Сегодня мы должны честно обсудить, где наши точки роста, как не просто сохранить, а преумножить уникальность Абхазии, и как грамотно использовать современные инструменты медиапродвижения, чтобы о нас узнал весь мир.

Второе – это фундаментальные основы нашей экономики: «Энергетика, инфраструктура и сельское хозяйство». Без устойчивой энергосистемы, без современных дорог, транспортной логистики и развития агропромышленного комплекса невозможен устойчивый рост. Нам предстоит выработать конкретные шаги по обеспечению энергонезависимости, модернизации инфраструктуры и повышению конкурентоспособности нашего сельского хозяйства.

И третье, самое важное, – это социальная сфера. Культура, «Образование, здравоохранение, молодёжная политика и спорт» – это то, что формирует качество жизни каждого нашего гражданина. Здоровое, образованное и культурное поколение – это главный капитал и залог будущего Абхазии.

Убеждён, что модераторы и эксперты, представленные в секциях - а это лучшие специалисты в своих областях – смогут провести содержательную дискуссию. От вашей работы сегодня будут зависеть конкретные предложения и проекты, которые мы в дальнейшем будем реализовывать на всех уровнях.

Я призываю каждого из вас активно участвовать в диалоге, не бояться высказывать своё мнение, предлагать смелые, даже амбициозные идеи. Только сообща, действуя как одна сплочённая команда, мы сможем ответить на все вызовы времени и построить ту Абхазию, о которой мечтаем.

Желаю всем плодотворной работы, конструктивного диалога и ярких, полезных идей!

Объявляю Форум «Команда Абхазии» открытым!»