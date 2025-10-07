БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

От имени народа Абхазии и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днём рождения!

Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. В поздравлении говорится:

Вы являетесь выдающимся государственным деятелем и одним из самых авторитетных мировых лидеров современности. Благодаря Вашей мудрой, дальновидной и последовательной политике, Россия уверенно занимает заслуженное место среди ведущих держав мира, внося решающий вклад в укрепление международной безопасности, стабильности и справедливости.

Народ Абхазии искренне благодарен Вам за неизменную поддержку и внимание. При Вашем личном содействии и участии обеспечивается надёжная безопасность нашей страны, реализуются масштабные и по-настоящему значимые проекты в социальной сфере, образовании, здравоохранении и инфраструктуре, открывающие новые возможности для устойчивого развития Республики Абхазия.

С особой теплотой вспоминаю нашу встречу в Москве в дни празднования 80-летия Великой Победы. Достигнутые тогда договорённости уже успешно реализуются, и их конкретные результаты очевидны для наших граждан.

Уважаемый Владимир Владимирович, желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений в Вашей ответственной миссии служения Отечеству.

Народу Великой России желаю мира, благополучия и процветания».