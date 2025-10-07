 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Новости Вторник, 07 октября 2025 16:18
Оцените материал
(0 голосов)
БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. В поздравлении говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

От имени народа Абхазии и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днём рождения!

Вы являетесь выдающимся государственным деятелем и одним из самых авторитетных мировых лидеров современности. Благодаря Вашей мудрой, дальновидной и последовательной политике, Россия уверенно занимает заслуженное место среди ведущих держав мира, внося решающий вклад в укрепление международной безопасности, стабильности и справедливости.

Народ Абхазии искренне благодарен Вам за неизменную поддержку и внимание. При Вашем личном содействии и участии обеспечивается надёжная безопасность нашей страны, реализуются масштабные и по-настоящему значимые проекты в социальной сфере, образовании, здравоохранении и инфраструктуре, открывающие новые возможности для устойчивого развития Республики Абхазия.

С особой теплотой вспоминаю нашу встречу в Москве в дни празднования 80-летия Великой Победы. Достигнутые тогда договорённости уже успешно реализуются, и их конкретные результаты очевидны для наших граждан.

Уважаемый Владимир Владимирович, желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений в Вашей ответственной миссии служения Отечеству.

Народу Великой России желаю мира, благополучия и процветания».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 07 октября 2025 16:20

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АБХАЗИЯ ДОГОВОРИЛАСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА С УДМУРТИЕЙ И КРЫМОМ ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА НА ОТКРЫТИИ ФОРУМА «КОМАНДА АБХАЗИИ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.