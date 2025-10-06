АБХАЗИЯ ДОГОВОРИЛАСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА С УДМУРТИЕЙ И КРЫМОМ
Сухум. 6 октября 2025. Абхазия-Информ. Абхазский союз туризма в рамках международного форума Visit Apsny в Гагре подписал соглашение о сотрудничестве «Мастерской гостеприимства» из Удмуртии.
Юлия Железняк, советник президента «Общенационального союза индустрии гостеприимства», выразила надежду, что подписание соглашения станет не просто формальностью, а реальным шагом к запуску совместных проектов и решению актуальных задач в сфере туризма.
«Мастерская гостеприимства» поможет в подготовке и обучении административного персонала для объектов размещения Абхазии.
Своим мнением также поделилась Юлия Бедаш, руководитель «Союза гостеприимства и туризма Крыма», объединяющего отельеров Крыма и Севастополя: «Документ предусматривает сотрудничество в области обмена опытом, развитие дружеских связей, проведение обучающих мероприятий, совместных форумов, выставок и семинаров. Всё это будет способствовать укреплению туристических связей между нашими регионами».