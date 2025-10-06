АБХАЗИЯ ДОГОВОРИЛАСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА С УДМУРТИЕЙ И КРЫМОМ

Сухум. 6 октября 2025. Абхазия-Информ. Абхазский союз туризма в рамках международного форума Visit Apsny в Гагре подписал соглашение о сотрудничестве «Мастерской гостеприимства» из Удмуртии.

Юлия Железняк, советник президента «Общенационального союза индустрии гостеприимства», выразила надежду, что подписание соглашения станет не просто формальностью, а реальным шагом к запуску совместных проектов и решению актуальных задач в сфере туризма.