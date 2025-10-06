 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ДОГОВОРИЛАСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА С УДМУРТИЕЙ И КРЫМОМ

Новости Понедельник, 06 октября 2025 19:39
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗИЯ ДОГОВОРИЛАСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА С УДМУРТИЕЙ И КРЫМОМ

Сухум. 6 октября 2025. Абхазия-Информ. Абхазский союз туризма в рамках международного форума Visit Apsny в Гагре подписал соглашение о сотрудничестве «Мастерской гостеприимства» из Удмуртии.

Юлия Железняк, советник президента «Общенационального союза индустрии гостеприимства», выразила надежду, что подписание соглашения станет не просто формальностью, а реальным шагом к запуску совместных проектов и решению актуальных задач в сфере туризма.

«Мастерская гостеприимства» поможет в подготовке и обучении административного персонала для объектов размещения Абхазии.

Своим мнением также поделилась Юлия Бедаш, руководитель «Союза гостеприимства и туризма Крыма», объединяющего отельеров Крыма и Севастополя: «Документ предусматривает сотрудничество в области обмена опытом, развитие дружеских связей, проведение обучающих мероприятий, совместных форумов, выставок и семинаров. Всё это будет способствовать укреплению туристических связей между нашими регионами».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 06 октября 2025 19:45

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МРАМОРНЫЙ КЛОП СТАЛ АБОРИГЕНОМ АБХАЗИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.