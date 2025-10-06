МРАМОРНЫЙ КЛОП СТАЛ АБОРИГЕНОМ АБХАЗИИ

Сухум. 6 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Мраморный клоп (азиатский клоп-щитник), появившийся в Абхазии около восьми лет назад, окончательно прижился и перешел в статус аборигенного вида. Массовые скопления клопа, которые наблюдаются сейчас в республике, – «календарное явление». Об этом заявил начальник Службы защиты растений Министерства сельского хозяйства Абхазии Владимир Герия, представляя новую стратегию борьбы с вредителем.

В первые годы, когда численность клопа была огромной, а естественные враги отсутствовали, он наносил серьезный ущерб урожаю хурмы, инжира и мандаринов. Однако ситуация существенно изменилась, приводит слова Герия «Апсныпресс».

«Мы не питали иллюзий, что он исчезнет, он остался с нами. Но одновременно с этим появились положительные моменты – возникают насекомые-хищники, которые препятствуют его бесконтрольному развитию», – заявил глава службы.

Он подчеркнул, что численность вредителя значительно снизилась по сравнению с начальным периодом, а процент потерь урожая удалось свести к минимальному.

Минсельхоз в борьбе с этим насекомым-вредителем перешел к стратегии интегрированной защиты. Ведомство ежегодно выделяет средства и формирует резерв препаратов химической защиты для опрыскивания наиболее уязвимых культур (орех, цитрусовые, плодовые и овощные). Кроме того, закупаются фунгициды для борьбы с грибковыми заболеваниями, которые клоп провоцирует (в частности – на фундуке). Эти препараты бесплатно выдаются крестьянам и сельхозпроизводителям в период вегетации.

Комментируя ситуацию в октябре, когда наблюдается массовое скопление клопов в жилых помещениях и вокруг них, специалист объяснил, что это «календарная вспышка», связанная с диапаузой (зимней спячкой) насекомого, а не с фактическим ростом его популяции.

«Это не связано с тем, что он вдруг размножился. Его стало намного меньше, чем было ранее. Но в эти осенние дни мы его видим, потому что это обусловлено его жизнедеятельностью», – уточнил он.

В период диапаузы Минсельхоз не рекомендует применять химические средства, поскольку в это время клоп не питается и не наносит вреда сельхозрастениям, а химикаты могут уничтожить полезную энтомофауну.

Герия предложил изготавливать фальш-зимовки: использовать обычные гофрированные коробки, набитые бумагой или ветошью. Насекомые будут прятаться в них, после чего «зимовки» можно безопасно утилизировать путем сжигания.

Для защиты урожая в активный период вредителя (весна и лето), когда химическая обработка необходима, Минсельхоз использует инсектициды полного спектра действия. Герия подытожил, что в резерве Минсельхоза постоянно находятся два-три наименования препаратов аналогичного спектра действия, а также средства для борьбы с сопутствующими грибковыми заболеваниями, которые провоцирует мраморный клоп.