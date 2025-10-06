 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

МРАМОРНЫЙ КЛОП СТАЛ АБОРИГЕНОМ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 06 октября 2025 19:37
МРАМОРНЫЙ КЛОП СТАЛ АБОРИГЕНОМ АБХАЗИИ

Сухум. 6 октября 2025. Абхазия-Информ. Мраморный клоп (азиатский клоп-щитник), появившийся в Абхазии около восьми лет назад, окончательно прижился и перешел в статус аборигенного вида. Массовые скопления клопа, которые наблюдаются сейчас в республике, – «календарное явление». Об этом заявил начальник Службы защиты растений Министерства сельского хозяйства Абхазии Владимир Герия, представляя новую стратегию борьбы с вредителем.

В первые годы, когда численность клопа была огромной, а естественные враги отсутствовали, он наносил серьезный ущерб урожаю хурмы, инжира и мандаринов. Однако ситуация существенно изменилась, приводит слова Герия «Апсныпресс».

«Мы не питали иллюзий, что он исчезнет, он остался с нами. Но одновременно с этим появились положительные моменты – возникают насекомые-хищники, которые препятствуют его бесконтрольному развитию», – заявил глава службы.

Он подчеркнул, что численность вредителя значительно снизилась по сравнению с начальным периодом, а процент потерь урожая удалось свести к минимальному.

Минсельхоз в борьбе с этим насекомым-вредителем перешел к стратегии интегрированной защиты. Ведомство ежегодно выделяет средства и формирует резерв препаратов химической защиты для опрыскивания наиболее уязвимых культур (орех, цитрусовые, плодовые и овощные). Кроме того, закупаются фунгициды для борьбы с грибковыми заболеваниями, которые клоп провоцирует (в частности – на фундуке). Эти препараты бесплатно выдаются крестьянам и сельхозпроизводителям в период вегетации.

Комментируя ситуацию в октябре, когда наблюдается массовое скопление клопов в жилых помещениях и вокруг них, специалист объяснил, что это «календарная вспышка», связанная с диапаузой (зимней спячкой) насекомого, а не с фактическим ростом его популяции.

«Это не связано с тем, что он вдруг размножился. Его стало намного меньше, чем было ранее. Но в эти осенние дни мы его видим, потому что это обусловлено его жизнедеятельностью», – уточнил он.

В период диапаузы Минсельхоз не рекомендует применять химические средства, поскольку в это время клоп не питается и не наносит вреда сельхозрастениям, а химикаты могут уничтожить полезную энтомофауну.

Герия предложил изготавливать фальш-зимовки: использовать обычные гофрированные коробки, набитые бумагой или ветошью. Насекомые будут прятаться в них, после чего «зимовки» можно безопасно утилизировать путем сжигания.

Для защиты урожая в активный период вредителя (весна и лето), когда химическая обработка необходима, Минсельхоз использует инсектициды полного спектра действия. Герия подытожил, что в резерве Минсельхоза постоянно находятся два-три наименования препаратов аналогичного спектра действия, а также средства для борьбы с сопутствующими грибковыми заболеваниями, которые провоцирует мраморный клоп.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 06 октября 2025 19:39

