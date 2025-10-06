УРОЖАЙ ЦИТРУСОВЫХ В АБХАЗИИ БУДЕТ МЕНЬШЕ ПРОШЛОГОДНЕГО

Сухум. 6 октября 2025. Абхазия-Инфор м. На несколько тысяч тонн меньше цитрусовых соберут в Абхазии в этом году по сравнению с минувшим, рассказал глава службы защиты растений Минсельхоза Владимир Герия. По его словам, специалисты прогнозируют, что будет собрано порядка 30 тыс. тонн цитрусовых.

«У нас в период цветения цитрусовых выпадало очень много осадков, были резкие похолодания, а потом это сменилось засухой», – сообщил Владимир Герия.

Руководитель службы уточнил, что именно из-за таких проблем с погодой урожай цитрусовых ожидается меньше, чем год назад. В 2024 году он был высок, отметил Герия, и достиг 37 тыс. тонн.

Чиновник также сообщил, что абхазские фермеры уже приступили к сбору мандаринов, пока созрели ранние сорта.