 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЮНЫЕ КАРАТИСТЫ ИЗ АБХАЗИИ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА «ROSTOV OPEN 2025»

Новости Вторник, 07 октября 2025 17:40
Оцените материал
(0 голосов)
ЮНЫЕ КАРАТИСТЫ ИЗ АБХАЗИИ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА «ROSTOV OPEN 2025»

Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Информ. Юные каратисты из Абхазии успешно выступили на Открытых соревнованиях по всестилевому каратэ «Rostov Open 2025», которые собрали около 500 спортсменов из разных регионов России. В турнире также приняла участие сборная команда Федерации каратэномичи Республики Абхазия.

По итогам соревнований абхазские спортсмены показали достойные результаты, завоевав 4 серебряные и 3 бронзовые медали.

Сборную команду Абхазии возглавил президент Федерации каратэномичи Республики Абхазия, мастер боевых искусств, обладатель 5 дана Темур Цулая.

Поездка спортсменов была организована при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорта и родительского комитета.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 07 октября 2025 17:41

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЕДИНОГЛАСНЫМ РЕШЕНИЕМ СУДЕЙ ХАРИТОН АГРБА ПОБЕДИЛ ЧАРЛЬЗА ШИНИМА АНСАМБЛЬ «ЩАРДАА» ЗАВОЕВАЛ ДВЕ ПРЕМИИ НА КОНКУРСЕ «ТАНЦУЙ, РОССИЯ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.