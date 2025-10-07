ЮНЫЕ КАРАТИСТЫ ИЗ АБХАЗИИ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА «ROSTOV OPEN 2025»
Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Информ. Юные каратисты из Абхазии успешно выступили на Открытых соревнованиях по всестилевому каратэ «Rostov Open 2025», которые собрали около 500 спортсменов из разных регионов России. В турнире также приняла участие сборная команда Федерации каратэномичи Республики Абхазия.
По итогам соревнований абхазские спортсмены показали достойные результаты, завоевав 4 серебряные и 3 бронзовые медали.
Сборную команду Абхазии возглавил президент Федерации каратэномичи Республики Абхазия, мастер боевых искусств, обладатель 5 дана Темур Цулая.
Поездка спортсменов была организована при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорта и родительского комитета.