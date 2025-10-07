ЮНЫЕ КАРАТИСТЫ ИЗ АБХАЗИИ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА «ROSTOV OPEN 2025»

Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Информ. Юные каратисты из Абхазии успешно выступили на Открытых соревнованиях по всестилевому каратэ «Rostov Open 2025», которые собрали около 500 спортсменов из разных регионов России. В турнире также приняла участие сборная команда Федерации каратэномичи Республики Абхазия.