АНСАМБЛЬ «ЩАРДАА» ЗАВОЕВАЛ ДВЕ ПРЕМИИ НА КОНКУРСЕ «ТАНЦУЙ, РОССИЯ»

Руководитель коллектива Алхас Джинджолия рассказал, что выступления прошли в онлайн-формате – артисты вышли на сцену Дома культуры и представили абхазский народный танец и крестьянский танец.

Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Ансамбль «Щардаа» из Гудауты завоевал две премии на международном конкурсе «Танцуй, Россия».

«Для нас это был первый опыт участия в конкурсе в таком формате. Он оказался интересным и полезным для всех ребят», – отметил Джинджолия.

За первый они получили высшую награду, а за второй – второе место.