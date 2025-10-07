 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

АНСАМБЛЬ «ЩАРДАА» ЗАВОЕВАЛ ДВЕ ПРЕМИИ НА КОНКУРСЕ «ТАНЦУЙ, РОССИЯ»

Новости Вторник, 07 октября 2025 17:45
АНСАМБЛЬ «ЩАРДАА» ЗАВОЕВАЛ ДВЕ ПРЕМИИ НА КОНКУРСЕ «ТАНЦУЙ, РОССИЯ»

Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Информ. Ансамбль «Щардаа» из Гудауты завоевал две премии на международном конкурсе «Танцуй, Россия».

Руководитель коллектива Алхас Джинджолия рассказал, что выступления прошли в онлайн-формате – артисты вышли на сцену Дома культуры и представили абхазский народный танец и крестьянский танец.

«Для нас это был первый опыт участия в конкурсе в таком формате. Он оказался интересным и полезным для всех ребят», – отметил Джинджолия.

За первый они получили высшую награду, а за второй – второе место.

ЮНЫЕ КАРАТИСТЫ ИЗ АБХАЗИИ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА «ROSTOV OPEN 2025» В СУХУМЕ УСТАНОВЯТ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ РОССИЙСКОМУ РЕЖИССЁРУ ОЛЬГЕ ДУБИНСКОЙ
