В СУХУМЕ УСТАНОВЯТ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ РОССИЙСКОМУ РЕЖИССЁРУ ОЛЬГЕ ДУБИНСКОЙ

Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Торжественное открытие мемориальной доски в честь выдающегося российского режиссёра-документалиста, фотохудожника и общественного деятеля Ольги Давидовны Дубинской (1967-2012) состоится 23 октября 2025 года в Сухуме, на улице Воронова. Событие приурочено к дню рождения Ольги Дубинской, которой в этом году исполнилось бы 58 лет.

Великий поэт Расул Гамзатов сказал об Ольге Дубинской: «На таких людях, как она, собственно и держится понятие дружбы народов. Своими фильмами она заставляла души людей парить».

Мемориал будет установлен на доме, где режиссер жила и творила, посвятив значительную часть своей жизни популяризации культуры Абхазии. Это событие – уникальный символ духовного единения России и Абхазии. Инициатива принадлежит общественному движению «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» под руководством легендарной Гули Михайловны Кичба, матери погибшего героя Абхазии и общественной организации ветеранов «Аруаа» («Защитники») – инициатор Темур Надарая.

Создание мемориала в Сухуме – это также инициатива ближайших друзей кинорежиссера, соратников первого президента Владислава Ардзинба – Героев Абхазии Аслана Кобахия и ученого-филолога Тали Джапуа и народного артиста Республики Абхазия Кесоу Хагба.

По словам Кесоу Хагба, «всю жизнь Ольга Дубинская снимала жизнь. Она снимала жизнь как приношение жертвы и любви». Герой Республики Абхазия, ученый-филолог Тали Джапуа уверена: «Оставшееся собрание фотографий Ольги, ее фильм и книга «Приношение Жертвы» – это опыт осмысления мужества».

Инициативу по увековечиванию памяти россиянки, получившей гражданство Абхазии личным указом первого президента Абхазии, поддержало Городское собрание города Сухума и лично мэр города Тимур Агрба.

Автор барельефа – народный художник Абхазии, скульптор Виталия Джения.

Один из известных поэтов Абхазии Геннадий Аламия пишет книгу, посвященную Ольге Дубинской. По его словам: «За свои 44 года эта хрупкая женщина, коренная москвичка, из рода сталинских сподвижников: Дубинских и Кагановичей, открыла Северный Кавказ, Южную Осетию и Абхазию – России и миру, зачастую равнодушного к их проблемам, налаживая то, что зовется взаимопониманием».

Мемориальные события приурочены к 80-летию создателя современной абхазской государственности – первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, который вручал россиянке Дубинской почетное абхазское гражданство.

Ольга Дубинская прославилась своим документальным фильмом «Страсти по Владиславу», посвящённым Владиславу Ардзинба. Их встреча в годы, когда республика была в кольце послевоенный блокады, стала основой фильма. Картина, удостоенная Гран-при фестиваля «Страна Души» (председатель жюри – Сергей Говорухин), стала первым российским фильмом, рассказывающим о сути подвига, совершенным Владиславом.

Фильм, основанный на уникальной кинохронике и дневниках Ардзинба, озвученных народным артистом России Георгием Тараторкиным, получил широкий отклик в России и за её пределами. По словам лауреата Государственной Премии РФ Тараторкина, «когда я прочитал сценарий, я ни секунды не сомневался, что мне делать. В жизни есть вещи, которые иной раз очень трудно проговорить. Как говорить о смерти с надеждой? Ольге Дубинской это удалось. Жертва, принесённая за счастье других, даёт силу. Это христианская мысль – старая, вечная, но, переданная современным языком через страшные реалии военных будней вдруг приобретает эффект откровения».

По словам известного журналиста Марины Райкиной, «фильм – потрясение. Я никогда не думала, что о войне можно снимать так».

Выдающийся театральный экономист, профессор Геннадий Дадамян сказал об Ольге: «Она – первопроходец. Она первая, кто прорвала информационную блокаду Абхазии, сумела вывести абхазский театр в Россию и Европу, а у актеров нет никаких паспортов кроме их непризнанной республики и старых советских. И она это сделала. И не только сделала, но прославила Абхазский театр, он стал известным. В чем трагедия первопроходца? Трагедия в том, что, когда вы начинаете свое дело, вам говорят: «Это невозможно». А Ольга сделала это возможным».

Дубинская, кавалер высшего ордена Абхазии «Ахьдз-Апша» – «Честь и Слава», основала в Москве Центр Содействия культуре Кавказа, способствуя популяризации абхазского театра им. Самсона Чанба на международной арене. Её деятельность разрушила стереотипы о Кавказе, показав его как «заповедник чести и мужества». Ольга также была известна как театровед, поэт и фотохудожник, создавший уникальные циклы фотографий, посвящённые Абхазии.

Ольга выпустила около шестидесяти статей и эссе, посвященных Абхазии и книгу «Сны об Апсны» – сборник новелл о неистощимом абхазском остроумии. Главные герои большинства её работ – актёры, её друзья по театру им. Самсона Чанба, которые в минуту опасности стали военными, всегда оставаясь при этом людьми.

На основе их рассказов она создала повесть «Страсти по Владиславу», сняла короткометражный музыкальный фильм на песню Сергея Кириллова. Фильм назван строчкой из песни: «Моей победой будешь ты живая», а основой послужила фронтовая хроника Героя Абхазии, кавалера ордена Леона военной медсестры (ученого филолога в мирное время) Тали Джапуа.

Как фотохудожник Ольга Дубинская создала 8 циклов фотоэтюдов, посвященных Абхазии. «Она приехала в Абхазию, когда Абхазия была полуразрушенной страной. Не город, а руины, и она видела не ужас и страх поверженного города, что видели в основном документалисты, она видела яркие краски», – говорит о ней ее муж и писатель Дмитрий Минченок.

Церемония открытия мемориальной доски станет данью памяти этой выдающейся женщины, чья жизнь и творчество объединили народы России и Абхазии.

«Пятнадцать лет пропаганды культуры. Пятнадцать лет защиты и поддержки тех, кто действительно нуждался в поддержке, особенно среди деятелей искусства и культуры. Книга Дубинской «Сны об Апсны» стала путеводителем для русского человека, впервые посетившего Абхазию. Мы потеряли уникального человека, неравнодушного к нашим проблемам, истинную патриотку Апсны, — говорит актер Кесоу Хагба. – Она достойна того, чтобы рассказывать о ней чаще, чтобы подрастающее поколение знало о ее вкладе в то, что является символом единения России и Абхазии».

Организатор событий: «Центр содействия Культуре Кавказа», «Фонд Культуры» Республики Абхазия.