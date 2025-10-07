 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НАЦИОНАЛЬНУЮ КАРТИННУЮ ГАЛЕРЕЮ ВЕРНУЛИ ГОСУДАРСТВУ

Новости Вторник, 07 октября 2025 18:20
Оцените материал
(0 голосов)
НАЦИОНАЛЬНУЮ КАРТИННУЮ ГАЛЕРЕЮ ВЕРНУЛИ ГОСУДАРСТВУ

Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Информ. Судебный процесс между ООО «СтройМонтажСервис 492» и министерством культуры благополучно завершился. Здание Национальной картинной галереи Абхазии возвращено государству. Такое решение приняла судья Арбитражного суда Саида Гулия.

Немного предыстории. Договор аренды с ООО «СтройМонтажСервис 492» был заключён в 2021 году министром культуры Гудисой Агрба.

Однако в прошлом году Национальная картинная галерея стала фигурировать в судебном процессе из-за имущественного спора между Министерством культуры Абхазии и арендатором здания.

Частная коммерческая организация требовала вернуть ключи и обеспечить пользование зданием. Министерство культуры в свою очередь оспаривало законность заключения договора аренды и просило суд признать его недействительным.

Решением судьи Саиды Гулия к сделке применены правила односторонней реституции. Это последствие недействительной сделки, при котором только одна из сторон возвращает полученное по сделке, а другая сторона, как правило, недобросовестная, утрачивает полученное в пользу государства. Этот механизм применяется, когда одна сторона действовала добросовестно, а другая – нет, или когда сделка совершена с целью, противной основам правопорядка и нравственности.

Согласно решению Арбитражного суда ООО «СтройМонтажСервис 492» обязан осуществить передачу Министерству культуры здания Национальной картинной галереи путем подписания акта передачи государственного имущества.

Здание Национальной картинной галереи капитально ремонтировали и торжественно открыли. Красную ленту перерезали Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 07 октября 2025 18:23

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ УСТАНОВЯТ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ РОССИЙСКОМУ РЕЖИССЁРУ ОЛЬГЕ ДУБИНСКОЙ В ШКОЛЫ РЕСПУБЛИКИ ПОСТУПИЛ НОВЫЙ УЧЕБНИК ПО ГЕОГРАФИИ АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.