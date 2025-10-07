Немного предыстории. Договор аренды с ООО «СтройМонтажСервис 492» был заключён в 2021 году министром культуры Гудисой Агрба.

Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Судебный процесс между ООО «СтройМонтажСервис 492» и министерством культуры благополучно завершился. Здание Национальной картинной галереи Абхазии возвращено государству. Такое решение приняла судья Арбитражного суда Саида Гулия.

Однако в прошлом году Национальная картинная галерея стала фигурировать в судебном процессе из-за имущественного спора между Министерством культуры Абхазии и арендатором здания.

Частная коммерческая организация требовала вернуть ключи и обеспечить пользование зданием. Министерство культуры в свою очередь оспаривало законность заключения договора аренды и просило суд признать его недействительным.

Решением судьи Саиды Гулия к сделке применены правила односторонней реституции. Это последствие недействительной сделки, при котором только одна из сторон возвращает полученное по сделке, а другая сторона, как правило, недобросовестная, утрачивает полученное в пользу государства. Этот механизм применяется, когда одна сторона действовала добросовестно, а другая – нет, или когда сделка совершена с целью, противной основам правопорядка и нравственности.

Согласно решению Арбитражного суда ООО «СтройМонтажСервис 492» обязан осуществить передачу Министерству культуры здания Национальной картинной галереи путем подписания акта передачи государственного имущества.

Здание Национальной картинной галереи капитально ремонтировали и торжественно открыли. Красную ленту перерезали Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.