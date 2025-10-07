 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ШКОЛЫ РЕСПУБЛИКИ ПОСТУПИЛ НОВЫЙ УЧЕБНИК ПО ГЕОГРАФИИ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 07 октября 2025 18:24
Оцените материал
(0 голосов)
В ШКОЛЫ РЕСПУБЛИКИ ПОСТУПИЛ НОВЫЙ УЧЕБНИК ПО ГЕОГРАФИИ АБХАЗИИ

Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Информ. Новый учебник по географии Абхазии выпущен тиражом 6000 экземпляров передан во все школы республики. Эсма Лакоба, учитель географии Мгудзырхуавской средней школы им. В. А. Агрба, рассказала о значимости нового учебника по географии Абхазии для девятиклассников:

«Была проделана огромная работа по сбору информации. Книга богата не только фактами, но и наглядными материалами. Для нас, учителей, это важный инструмент. Хочу выразить благодарность Министерству просвещения и авторам этого замечательного учебника».

Напомним, что ранее Президент Бадра Гунба поддержал инициативу по переизданию учебника.

Он охватывает вопросы природы и ресурсов страны, населения и хозяйства, а также содержит практические задания, карты и графики.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 07 октября 2025 18:26

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НАЦИОНАЛЬНУЮ КАРТИННУЮ ГАЛЕРЕЮ ВЕРНУЛИ ГОСУДАРСТВУ ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.