В ШКОЛЫ РЕСПУБЛИКИ ПОСТУПИЛ НОВЫЙ УЧЕБНИК ПО ГЕОГРАФИИ АБХАЗИИ

Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Новый учебник по географии Абхазии выпущен тиражом 6000 экземпляров передан во все школы республики. Эсма Лакоба, учитель географии Мгудзырхуавской средней школы им. В. А. Агрба, рассказала о значимости нового учебника по географии Абхазии для девятиклассников:

«Была проделана огромная работа по сбору информации. Книга богата не только фактами, но и наглядными материалами. Для нас, учителей, это важный инструмент. Хочу выразить благодарность Министерству просвещения и авторам этого замечательного учебника».

Напомним, что ранее Президент Бадра Гунба поддержал инициативу по переизданию учебника.

Он охватывает вопросы природы и ресурсов страны, населения и хозяйства, а также содержит практические задания, карты и графики.