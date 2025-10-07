ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ
Новости Вторник, 07 октября 2025 18:28
Сухум. 7 октября 2025. Абхазия-Информ. В связи с проведением ремонтных работ на пересечении улиц Джонуа – проспект Аиааира, ул. Лакоба (напротив ЗАГС) и ул. Бегуаа (водовод d=500мм), завтра, 8 октября, с 00:00 до 20:00, будет прекращена подача воды на ул. Эшба, Старый поселок, ул. Адыгейская, нагорную и центральную части столицы, ВИЭМ, рынок и Маяк.
