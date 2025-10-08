ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЖАХАНГИРОМ МАМЕДОВЫМ

Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Вице-президент Абхазии Беслан Бигвава встретился с членом экспертного Совета Комитета Государственной Думы по делам национальностей, председателем Всероссийского общественного движения «Знамя России» Джахангиром Мамедовым. Обсуждалось участие детей из Абхазии в различных проектах, которые проводятся в России. Была отмечена важность общих инициатив по сохранению исторической памяти.

7 октября в Парламенте Абхазии прошло награждение победителей и участников международного патриотического конкурса «Россия – страна героев», в котором приняли участие школьники из Абхазии. Конкурс проводится Всероссийским общественным движением «Знамя России».

На церемонии награждения была отмечена роль депутата Парламента Абхазии Вахтанга Голандзия в организации участия абхазских детей в данном проекте, награждение было посвящено его памяти.