 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЖАХАНГИРОМ МАМЕДОВЫМ

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЖАХАНГИРОМ МАМЕДОВЫМ

Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Информ. Вице-президент Абхазии Беслан Бигвава встретился с членом экспертного Совета Комитета Государственной Думы по делам национальностей, председателем Всероссийского общественного движения «Знамя России» Джахангиром Мамедовым. Обсуждалось участие детей из Абхазии в различных проектах, которые проводятся в России. Была отмечена важность общих инициатив по сохранению исторической памяти.

7 октября в Парламенте Абхазии прошло награждение победителей и участников международного патриотического конкурса «Россия – страна героев», в котором приняли участие школьники из Абхазии. Конкурс проводится Всероссийским общественным движением «Знамя России».

На церемонии награждения была отмечена роль депутата Парламента Абхазии Вахтанга Голандзия в организации участия абхазских детей в данном проекте, награждение было посвящено его памяти.

