МИНИСТР ТУРИЗМА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ФОРУМА «КОМАНДА АБХАЗИИ»

Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Министр туризма Республики Абхазия Астамур Логуа принял участие в качестве модератора в открытии первой секции форума «Команда Абхазии» под названием «Туризм и гостеприимство: точка роста, возможности медиапродвижения».

В ходе сессии участники представили ряд инициативных проектов, направленных на развитие туристической отрасли. Среди них – проекты по развитию инклюзивного туризма, созданию «Паспорта туриста», медиа гид «Другая Абхазия», туристско-информационного центра, «Ткуарчал экстрим фест» развитие Ткуарчала как лидера экстремального спорта и туризма в Абхазии, сервис бронирования туристических услуг в Абхазии «My Apsny», территориального бренда Республики Абхазия, музея охоты и развитию маршрутов восточной Абхазии и другие. Все представленные инициативы получили высокую оценку экспертной группы.

Министр отметил, что подобные проекты имеют важное значение для дальнейшего развития туристической сферы и подчеркнул готовность Министерства оказывать поддержку молодым авторам идей, способным внести новые краски в туристическую отрасль страны.