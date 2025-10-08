МИНИСТР ТУРИЗМА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ФОРУМА «КОМАНДА АБХАЗИИ»

 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
Новости Среда, 08 октября 2025 16:01
Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Информ. Министр туризма Республики Абхазия Астамур Логуа принял участие в качестве модератора в открытии первой секции форума «Команда Абхазии» под названием «Туризм и гостеприимство: точка роста, возможности медиапродвижения».

В ходе сессии участники представили ряд инициативных проектов, направленных на развитие туристической отрасли. Среди них – проекты по развитию инклюзивного туризма, созданию «Паспорта туриста», медиа гид «Другая Абхазия», туристско-информационного центра, «Ткуарчал экстрим фест» развитие Ткуарчала как лидера экстремального спорта и туризма в Абхазии, сервис бронирования туристических услуг в Абхазии «My Apsny», территориального бренда Республики Абхазия, музея охоты и развитию маршрутов восточной Абхазии и другие. Все представленные инициативы получили высокую оценку экспертной группы.

Министр отметил, что подобные проекты имеют важное значение для дальнейшего развития туристической сферы и подчеркнул готовность Министерства оказывать поддержку молодым авторам идей, способным внести новые краски в туристическую отрасль страны.

