Абхазия Информ

В МИНОБОРОНЫ ПРОХОДИТ ПОЛЕВОЙ ВЫХОД АРТИЛЛЕРИИ

В МИНОБОРОНЫ ПРОХОДИТ ПОЛЕВОЙ ВЫХОД АРТИЛЛЕРИИ

Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки частей и подразделений Вооруженных сил Республики Абхазия на 2025 учебный год в период с 7 по 18 октября проходит полевой выход артиллерийских частей и подразделений ВС с выполнением боевых стрельб.

«Цель учений – совершенствование боевого слаживания и полевой выучки подразделений для умелых и решительных действий при выполнении задач по огневому поражению противника в различных видах боя; повышение практических навыков командиров в организации всестороннего обеспечения размещения подразделений на местности, организация боевых действий и их боевого обеспечения, непрерывном управлении артиллерийскими подразделениями и их огнем, организации и поддержании взаимодействия с общевойсковыми подразделениями», – отметил руководитель учений, полковник Андрей Любовский.

К полевому выходу на общевойсковом полигоне «Цабал» привлечены артиллерийские части и подразделения ВС Абхазии.

Завершится полевой выход проведением тактических учений артиллерийских батарей с боевой стрельбой.

По завершению комплекса учебных мероприятий, все подразделения вернутся в места постоянной дислокации, где будут детально проанализированы итоги полевого выхода.

