июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
октября 14 2023
июля 15 2020
РОБЕРТ КИУТ ПОСЕТИЛ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ВНЕШНИХ ПИЛОТОВ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Среда, 08 октября 2025
РОБЕРТ КИУТ ПОСЕТИЛ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ВНЕШНИХ ПИЛОТОВ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Информ. Представители МВД Абхазии принимают участие в Международных соревнованиях внешних пилотов беспилотных авиационных систем. На турнире, а также круглых столах и выставке беспилотников в Подмосковье сотрудники органов внутренних дел России, Абхазии, Белоруссии, Киргизии обмениваются опытом по обеспечению безопасности транспортной инфраструктуры.

О значении мероприятия для развития технологий и выработки новых подходов в работе сотрудников органов правопорядка рассказал глава делегации министр внутренних дел Республики Абхазия генерал-майор милиции Роберт Киут.

«МВД Абхазии планирует создание такого подразделения, потому что это сегодня очень важно на современном уровне. Демонстрация многих технологических решений, представленных на соревнованиях, связанных с отдельным программным обеспечением, нам интересна, потому что у нас планируется внедрение программы «Безопасный город», по аналогии с некоторыми регионами Российской Федерации. Мы эту тему тщательно изучили, понимая, что это нам сегодня очень необходимо», – сказал Роберт Киут.

