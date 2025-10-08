РОБЕРТ КИУТ ПОСЕТИЛ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ВНЕШНИХ ПИЛОТОВ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Информ. Представители МВД Абхазии принимают участие в Международных соревнованиях внешних пилотов беспилотных авиационных систем. На турнире, а также круглых столах и выставке беспилотников в Подмосковье сотрудники органов внутренних дел России, Абхазии, Белоруссии, Киргизии обмениваются опытом по обеспечению безопасности транспортной инфраструктуры.
О значении мероприятия для развития технологий и выработки новых подходов в работе сотрудников органов правопорядка рассказал глава делегации министр внутренних дел Республики Абхазия генерал-майор милиции Роберт Киут.
«МВД Абхазии планирует создание такого подразделения, потому что это сегодня очень важно на современном уровне. Демонстрация многих технологических решений, представленных на соревнованиях, связанных с отдельным программным обеспечением, нам интересна, потому что у нас планируется внедрение программы «Безопасный город», по аналогии с некоторыми регионами Российской Федерации. Мы эту тему тщательно изучили, понимая, что это нам сегодня очень необходимо», – сказал Роберт Киут.
