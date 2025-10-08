МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В АБХАЗИИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В РАЗМЕРЕ 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Кабинет министров Абхазии внес изменения в постановление от 28 июля 2022 года «Об установлении минимального размера месячной заработной платы». Минимальная месячная заработная плата устанавливается в размере 20 тысяч рублей. Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.​

Министерству финансов в срок до 1 июля 2026 года поручено подготовить и представить на рассмотрение Кабинета министров предложения по повышению минимального размера месячной заработной платы в отношении работников государственных органов, учреждений и организаций.