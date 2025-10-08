МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В АБХАЗИИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В РАЗМЕРЕ 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Информ. Кабинет министров Абхазии внес изменения в постановление от 28 июля 2022 года «Об установлении минимального размера месячной заработной платы». Минимальная месячная заработная плата устанавливается в размере 20 тысяч рублей. Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.
Министерству финансов в срок до 1 июля 2026 года поручено подготовить и представить на рассмотрение Кабинета министров предложения по повышению минимального размера месячной заработной платы в отношении работников государственных органов, учреждений и организаций.
Последнее от Super User
- УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ ЦЕНТРА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ
- РОБЕРТ КИУТ ПОСЕТИЛ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ВНЕШНИХ ПИЛОТОВ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ
- В МИНОБОРОНЫ ПРОХОДИТ ПОЛЕВОЙ ВЫХОД АРТИЛЛЕРИИ
- МИНИСТР ТУРИЗМА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ФОРУМА «КОМАНДА АБХАЗИИ»
- ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЖАХАНГИРОМ МАМЕДОВЫМ