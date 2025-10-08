УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ ЦЕНТРА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ
Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил целевую научно-техническую программу «Разработка концепции Центра высокотехнологичной медицинской помощи на основе методов ядерной медицины». Заказчик программы – Академия наук Абхазии, разработчик и исполнитель – Государственное научное учреждение «Сухумский физико-технический институт Академии наук Абхазии».
Цель программы – разработка концепции Центра высокотехнологичной медицинской помощи на основе методов ядерной медицины.
На реализацию программы предусматривается выделение 10 млн рублей из средств республиканского бюджета.
В обосновании необходимости реализации программы отмечается, что успехи лечения онкологических, сосудистых, нейродегенеративных, эндокринных заболеваний во многом определяются возможностями их ранней диагностики, которая позволяет существенно повысить результативность лечения и сократить необходимое для этого время. Неоспоримыми лидерами в области ранней диагностики обладают методы, которые использует ядерная медицина.
Срок реализации – 2025 год.
Последнее от Super User
- МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В АБХАЗИИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В РАЗМЕРЕ 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
- РОБЕРТ КИУТ ПОСЕТИЛ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ВНЕШНИХ ПИЛОТОВ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ
- В МИНОБОРОНЫ ПРОХОДИТ ПОЛЕВОЙ ВЫХОД АРТИЛЛЕРИИ
- МИНИСТР ТУРИЗМА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ФОРУМА «КОМАНДА АБХАЗИИ»
- ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЖАХАНГИРОМ МАМЕДОВЫМ