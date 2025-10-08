 

УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ ЦЕНТРА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Новости Среда, 08 октября 2025 17:24
УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ ЦЕНТРА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил целевую научно-техническую программу «Разработка концепции Центра высокотехнологичной медицинской помощи на основе методов ядерной медицины». Заказчик программы – Академия наук Абхазии, разработчик и исполнитель – Государственное научное учреждение «Сухумский физико-технический институт Академии наук Абхазии».

Цель программы – разработка концепции Центра высокотехнологичной медицинской помощи на основе методов ядерной медицины.

На реализацию программы предусматривается выделение 10 млн рублей из средств республиканского бюджета.

В обосновании необходимости реализации программы отмечается, что успехи лечения онкологических, сосудистых, нейродегенеративных, эндокринных заболеваний во многом определяются возможностями их ранней диагностики, которая позволяет существенно повысить результативность лечения и сократить необходимое для этого время. Неоспоримыми лидерами в области ранней диагностики обладают методы, которые использует ядерная медицина.

Срок реализации – 2025 год.

