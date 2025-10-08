КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УТВЕРДИЛ ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ

Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Информ. Кабинет министров принял постановление об утверждении прейскуранта на платные ветеринарные услуги. Признано утратившим силу постановление от 17 февраля 2006 г. №22 «Об утверждении Прейскуранта цен на ветеринарные услуги». Контроль за исполнением постановления возложен на Государственную ветеринарную службу Республики Абхазия.