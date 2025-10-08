КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УТВЕРДИЛ ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ
Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Информ. Кабинет министров принял постановление об утверждении прейскуранта на платные ветеринарные услуги. Признано утратившим силу постановление от 17 февраля 2006 г. №22 «Об утверждении Прейскуранта цен на ветеринарные услуги». Контроль за исполнением постановления возложен на Государственную ветеринарную службу Республики Абхазия.
В прейскурант на платные ветеринарные услуги, оказываемые учреждениями государственной ветеринарной службы Республики Абхазия входят:
– Лечебная деятельность (продуктивные и непродуктивные животные);
– Консультация по ветеринарным вопросам, кормления и содержания.
– Клинический осмотр животных и птицы;
– Лабораторные исследования;
– Кастрация и стерилизация животных;
– Простые и сложные хирургические операции;
– Профилактическая и диагностическая деятельность;
– Ветеринарно-санитарная экспертиза;
– Ветеринарно-санитарное обследование объектов и выдача официальных заключений;
– Клинический осмотр животных при погрузке, выгрузке или транзите, термометрия животных, инструктаж владельцев;
– Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции животного происхождения при экспорте и импорте;
– Экспресс-диагностика различных заболеваний;
– Разного рода исследования, проводимые республиканской ветеринарной лабораторией.
Услуги, не вошедшие в прейскурант, оплачиваются по договорным ценам.
