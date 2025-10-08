 

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УТВЕРДИЛ ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ

Новости Среда, 08 октября 2025 17:26
Оцените материал
(0 голосов)
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УТВЕРДИЛ ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ

Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Информ. Кабинет министров принял постановление об утверждении прейскуранта на платные ветеринарные услуги. Признано утратившим силу постановление от 17 февраля 2006 г. №22 «Об утверждении Прейскуранта цен на ветеринарные услуги». Контроль за исполнением постановления возложен на Государственную ветеринарную службу Республики Абхазия.

В прейскурант на платные ветеринарные услуги, оказываемые учреждениями государственной ветеринарной службы Республики Абхазия входят:

– Лечебная деятельность (продуктивные и непродуктивные животные);

– Консультация по ветеринарным вопросам, кормления и содержания.

– Клинический осмотр животных и птицы;

– Лабораторные исследования;

– Кастрация и стерилизация животных;

– Простые и сложные хирургические операции;

– Профилактическая и диагностическая деятельность;

– Ветеринарно-санитарная экспертиза;

– Ветеринарно-санитарное обследование объектов и выдача официальных заключений;

– Клинический осмотр животных при погрузке, выгрузке или транзите, термометрия животных, инструктаж владельцев;

– Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции животного происхождения при экспорте и импорте;

– Экспресс-диагностика различных заболеваний;

– Разного рода исследования, проводимые республиканской ветеринарной лабораторией.

Услуги, не вошедшие в прейскурант, оплачиваются по договорным ценам.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 08 октября 2025 18:05

