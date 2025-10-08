УСТАНОВЛЕНЫ МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ЦИТРУСОВЫЕ УРОЖАЯ 2025 ГОДА
Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Информ. Кабинет министров Абхазии принял постановление «О заготовке и реализации цитрусовых плодов урожая 2025 года».
Установлены минимальные закупочные цены на цитрусовые плоды урожая 2025 года:
– 45 руб. за 1 кг мандаринов и апельсинов;
– 42 руб. за 1 кг лимонов;
– 10 руб. за 1 кг нестандартных плодов.
Государственным предприятиям предписано осуществлять реализацию цитрусовых плодов не ниже закупочных цен.
Министерство сельского хозяйства и администрации районов необходимо принять меры по своевременной заготовке и реализации цитрусовых плодов урожая 2025 года государственными предприятиями и населением.
