УСТАНОВЛЕНЫ МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ЦИТРУСОВЫЕ УРОЖАЯ 2025 ГОДА

Установлены минимальные закупочные цены на цитрусовые плоды урожая 2025 года:

Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Кабинет министров Абхазии принял постановление «О заготовке и реализации цитрусовых плодов урожая 2025 года».

– 45 руб. за 1 кг мандаринов и апельсинов;

– 42 руб. за 1 кг лимонов;

– 10 руб. за 1 кг нестандартных плодов.

Государственным предприятиям предписано осуществлять реализацию цитрусовых плодов не ниже закупочных цен.

Министерство сельского хозяйства и администрации районов необходимо принять меры по своевременной заготовке и реализации цитрусовых плодов урожая 2025 года государственными предприятиями и населением.