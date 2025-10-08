С 1 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА ПОВЫСЯТСЯ РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Информ. Кабинет министров Абхазии принял постановление об установлении размера государственного пособия многодетным семьям. В целях оказания социальной поддержки многодетным семьям (семьи, имеющие трех и более детей) Кабинет министров Абхазии установил с 1 января 2026 года следующие размеры государственного пособия многодетным семьям, выплачиваемые ежемесячно на каждого ребенка:
– от трех до пяти детей (включительно) – 1 000 рублей;
– от шести до девяти детей (включительно) – 3 000 рублей;
– от десяти и более детей – 6 000 рублей.
По информации министра социального обеспечения и демографической политики Руслана Аджба, выплаты коснутся более 5500 семей, в которых воспитываются более16 тысяч детей.
На выплаты потребуется около 75 млн рублей в год.
Последнее от Super User
- АБХАЗИЯ, РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В ВОСТОЧНОЙ АБХАЗИИ
- ОБНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
- ТИМУР АГРБА: «НАША ЗАДАЧА – СДЕЛАТЬ ГОРОД БОЛЕЕ КОМФОРТНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И ОТДЫХА»
- НОВУЮ СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ ОТКРЫЛИ В СУХУМЕ
- УСТАНОВЛЕНЫ МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ЦИТРУСОВЫЕ УРОЖАЯ 2025 ГОДА