С 1 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА ПОВЫСЯТСЯ РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Кабинет министров Абхазии принял постановление об установлении размера государственного пособия многодетным семьям. В целях оказания социальной поддержки многодетным семьям (семьи, имеющие трех и более детей) Кабинет министров Абхазии установил с 1 января 2026 года следующие размеры государственного пособия многодетным семьям, выплачиваемые ежемесячно на каждого ребенка:

– от трех до пяти детей (включительно) – 1 000 рублей;

– от шести до девяти детей (включительно) – 3 000 рублей;

– от десяти и более детей – 6 000 рублей.

По информации министра социального обеспечения и демографической политики Руслана Аджба, выплаты коснутся более 5500 семей, в которых воспитываются более16 тысяч детей.

На выплаты потребуется около 75 млн рублей в год.