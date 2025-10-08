 

Календарь событий

С 1 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА ПОВЫСЯТСЯ РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Новости Среда, 08 октября 2025 18:08
Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Информ. Кабинет министров Абхазии принял постановление об установлении размера государственного пособия многодетным семьям. В целях оказания социальной поддержки многодетным семьям (семьи, имеющие трех и более детей) Кабинет министров Абхазии установил с 1 января 2026 года следующие размеры государственного пособия многодетным семьям, выплачиваемые ежемесячно на каждого ребенка:

– от трех до пяти детей (включительно) – 1 000 рублей;

– от шести до девяти детей (включительно) – 3 000 рублей;

– от десяти и более детей – 6 000 рублей.

По информации министра социального обеспечения и демографической политики Руслана Аджба, выплаты коснутся более 5500 семей, в которых воспитываются более16 тысяч детей.

На выплаты потребуется около 75 млн рублей в год.

