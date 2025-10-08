 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

НОВУЮ СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ ОТКРЫЛИ В СУХУМЕ

Новости Среда, 08 октября 2025 18:11
НОВУЮ СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ ОТКРЫЛИ В СУХУМЕ

Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Информ. Заместитель главы Администрации Сухума Астамур Ашуба принял участие в открытии спортивной площадки в средней школе №7. На прилегающей территории к средней школе появилась благоустроенная спортивная площадка, где дети смогут заниматься спортом, играть в футбол.

«Для школьников, для подрастающего организма важны занятия спортом, особенно в век популярности всевозможных гаджетов. Оторвать детей от телефонов и заинтересовать их физической культурой и спортом, которые разовьют их концентрацию и выносливость – немаловажно. Благоустроенная спортивная площадка, несомненно, будет в этом подспорьем», – сказал Астамур Ашуба.

