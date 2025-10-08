НОВУЮ СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ ОТКРЫЛИ В СУХУМЕ

Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Заместитель главы Администрации Сухума Астамур Ашуба принял участие в открытии спортивной площадки в средней школе №7. На прилегающей территории к средней школе появилась благоустроенная спортивная площадка, где дети смогут заниматься спортом, играть в футбол.

«Для школьников, для подрастающего организма важны занятия спортом, особенно в век популярности всевозможных гаджетов. Оторвать детей от телефонов и заинтересовать их физической культурой и спортом, которые разовьют их концентрацию и выносливость – немаловажно. Благоустроенная спортивная площадка, несомненно, будет в этом подспорьем», – сказал Астамур Ашуба.