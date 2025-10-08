ТИМУР АГРБА: «НАША ЗАДАЧА – СДЕЛАТЬ ГОРОД БОЛЕЕ КОМФОРТНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И ОТДЫХА»

Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В Сухуме состоялся форум «Команда Абхазии». В рамках форума свою работу продолжили три секции. Глава Администрации Сухума Тимур Агрба принял участие в дискуссии на тему «Энергетика, инфраструктура и сельское хозяйство: устойчивость и развитие».

Мэр столицы выступил с докладом:

«Городская среда – это то, что окружает нас в повседневной жизни: парки, улицы, аллеи, набережные, удобные и красивые пространства. На сегодня приоритетной задачей для Сухума является формирование комфортной городской среды.

Город сегодня накопил множество проблем, которые требуют скорейшего решения.

1. Это качество коммунальных услуг, которые зависят от состояния инфраструктуры;

2. Это неблагоприятная городская среда, где пешеходно-дорожная инфраструктура нуждается в пересмотре подходов решений;

3. Это облик фасадов окружающих строений, как в районах с исторической застройкой, так и в микрорайонах города;

4. Это отсутствие достаточного количества новых молодых зеленых насаждений.

Несмотря на то, что в последние два десятилетия резко возросло количество личных автомобилей, общественный транспорт для почти половины жителей города по-прежнему остается основным способом передвижения. Транспортная система является связующей между социальной, бытовой, архитектурной и другими системами города. Ее функционирование напрямую влияет на качество жизни людей, поэтому транспортное обслуживание следует рассматривать не только с экономической и технической стороны, но и социальной.

Транспортная мобильность влияет на наши жизни и нашу способность быть активными участниками городского социального пространства. Чтобы обеспечить более справедливое и устойчивое общество, Сухум должен стремиться к развитию транспортной инфраструктуры, которая будет доступна и комфортна для всех граждан. Хорошо развитая и доступная транспортная система позволяет людям свободно перемещаться по городу, взаимодействовать с различными социальными объектами и участвовать в различных активностях, способствуя более эффективному и удовлетворительному общественному и социальному взаимодействию и сохранить окружающую среду для будущих поколений.

Остановки общественного транспорта должны быть логично связаны с пешеходными зонами, чтобы обеспечить удобный переход между разными способами передвижения. Хорошо продуманные маршруты минимизируют необходимость долгих переходов и делают использование городского транспорта более привлекательным.

На первом этапе в ближайшее время в город поступят более десяти новых троллейбусов. Планируется установить новые современные, типовые остановки общественного транспорта. Ведутся работы по обновлению асфальтового покрытия и освещению дорог.

Также важна навигация, указывающая расстояние до ключевых остановок и станций, что облегчает ориентирование для жителей и туристов.

Планируется установка навигаций с указанием улиц и достопримечательностей в городе, которые создадут единый стиль оформления и на подсознательном уровне воспитают эстетический вкус и подчеркнут красоту Абхазии на примере Сухума.

Создание комфортных пешеходных зон способствует развитию городской среды, делая её безопасной и удобной для всех жителей. Такие пространства становятся местом притяжения, где люди могут отдыхать, работать и общаться, что усиливает социальные связи. Кроме того, пешеходные зоны стимулируют экономическое развитие, увеличивая посещаемость магазинов, кафе и других точек сервиса.

Исторический опыт показывает, что города с развитой пешеходной инфраструктурой способствуют улучшению качества жизни жителей и стимулируют местный бизнес.

В городе активно обновляется брусчатое покрытие тротуаров, предусматривающих клумбы для новых зеленых насаждений и сужение проезжих частей на перекрестках, что уменьшает расстояние пешеходных переходов. Планируются новые общественные пространства на неосвоенных участках города.

Историческая архитектурная застройка, несущая на себе наслоения культурных пластов разных эпох, определяет индивидуальность мест и облик нашего города, играет определяющую роль в преемственности культур разных эпох.

Развитие города невозможно без совершенствования его архитектуры и социальной инфраструктуры, которой необходимо возведение новых объектов, удовлетворяющих современным требованиям безопасности, экономичности. Но также очевидна необходимость сохранения исторического архитектурного наследия Сухума, ее исторического лица. Пренебрежение своей историей, отсутствие внимания к сохранению материальной базы исторической памяти неизбежно приведет к кризису духовной сферы человеческой жизни. Поэтому сегодня особенно важно найти оптимальное решение проблемы сохранения и использования исторической застройки в современной архитектуре города.

Администрацией города составлен список строений подлежащих ремонту и реставрации фасадов. Во взаимодействии с Управлением историко-культурного Наследия, работы по обновлению фасадов и обновлению прифасадной пешеходной инфраструктуры уже ведутся в городе.

Ландшафтная архитектура Сухума претерпела серьезные изменения за прошедшие сто лет. Чрезвычайно благоприятные климатические условия и богатство субтропической флоры позволила широко развернуть в Сухуме зеленое строительство и превращение его в город парк.

Взаимодействуя с институтом экологии, в ближайшее время, в черте города планируется высадить до 500 различных деревьев.

Наша задача – создать «дорожную карту» долгосрочного городского развития столицы, учитывая запросы местных жителей, представителей власти, бизнеса и туристов. Сделать город более комфортным для проживания и отдыха».