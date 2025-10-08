 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОБНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Новости Среда, 08 октября 2025 18:17
Оцените материал
(0 голосов)
ОБНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Информ. Кабинет Министров обновил правила возмещения убытков в сельском хозяйстве, чтобы создать более справедливую систему для аграриев.

Ключевые изменения и выгоды:

– Прозрачный расчет земельного налога до и после ограничений на использование земли;

– Землеустроительные документы теперь создают местные власти;

– 500 000 рублей за гектар при переводе сельхозземель в другие категории.

– Все средства от компенсаций направят на улучшение сельхозземель.

Министерства сельского хозяйства, финансов и государственное управлению землепользованию и кадастру будут контролировать исполнение и использование средств.

Изменения вносятся в соответствии с поручениями президента Бадры Гунба.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 08 октября 2025 18:20

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТИМУР АГРБА: «НАША ЗАДАЧА – СДЕЛАТЬ ГОРОД БОЛЕЕ КОМФОРТНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И ОТДЫХА» АБХАЗИЯ, РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В ВОСТОЧНОЙ АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.