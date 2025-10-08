ОБНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Кабинет Министров обновил правила возмещения убытков в сельском хозяйстве, чтобы создать более справедливую систему для аграриев.

– Прозрачный расчет земельного налога до и после ограничений на использование земли;

– Землеустроительные документы теперь создают местные власти;

– 500 000 рублей за гектар при переводе сельхозземель в другие категории.

– Все средства от компенсаций направят на улучшение сельхозземель.

Министерства сельского хозяйства, финансов и государственное управлению землепользованию и кадастру будут контролировать исполнение и использование средств.

Изменения вносятся в соответствии с поручениями президента Бадры Гунба.