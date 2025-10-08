 

АБХАЗИЯ, РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В ВОСТОЧНОЙ АБХАЗИИ

Среда, 08 октября 2025
АБХАЗИЯ, РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В ВОСТОЧНОЙ АБХАЗИИ

Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Информ. В селе Кындыг Очамчырского района состоялось мероприятие, посвященное закладке «капсулы времени» для будущих поколений на месте строительства нового уникального санаторно-курортного комплекса. Проект реализуется в рамках трехстороннего сотрудничества Абхазии, России и Беларуси.

Новый туристический центр позиционируется как социально ориентированный проект, в задачи которого входит развитие Восточной Абхазии, включая создание инфраструктуры и рабочих мест.

Вице-президент Абхазии Беслан Бигвава отметил, что идея создания туристического центра в Очамчырском районе зародилась три года назад, когда он возглавлял районную администрацию.

«Я, конечно же, проект целиком поддержал. Сегодня заложена основа будущего туристического центра. Тысячи туристов будут сюда приезжать, знакомиться с красотами Восточной Абхазии, бытом, обычаями, традициями людей, живущих здесь», – констатировал вице-президент.

Подчеркивая социальную ориентированность будущего комплекса, руководитель проекта строительства, представитель Беларуси Владимир Тишкевич, отметил, что новый центр укрепит туристический потенциал Восточной Абхазии, создаст новые рабочие места и возможности для жителей.

Также Тишкевич подчеркнул, что во время своего визита в Республику Абхазия в 2022 году, президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко заявил: «Фундаментом отношений между Республикой Беларусь и Республикой Абхазия должны быть торгово-экономические связи и это не просто мост дружбы, а серьезные отношения».

«Абхазия – это жемчужина Черноморского побережья с богатой историей, уникальной природой и гостеприимным народом. Комплекс будет построен с уважением к истории, природе и духу Абхазии. Пусть, он станет местом, где люди из разных уголков мира открывают для себя всю красоту вашей земли», – поделился Владимир Тишкевич.

Руководство Абхазии особо отметило дух уважения к гражданам Абхазии, абхазской земле и культуре, который демонстрируют белорусские коллеги в ходе реализации этого значимого проекта.

