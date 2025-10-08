В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ РАЗМЕРА ПЕНСИЙ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, которое провел его председатель Беслан Халваш. В заседании также участвовали представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба, министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба и председатель Пенсионного фонда Денис Гулария.

В соответствии с утвержденной повесткой дня участники заседания обсудили проект постановления ««Об определении бюджетной сметы Аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия на 2026 год» и проект бюджетной сметы на содержание Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия в 2026 г.

Затем был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О налоге на добавленную стоимость». Он направлен на законодательное установление нулевой ставки налога на добавленную стоимость на услуги, оказываемые оператором аэропорта в Республике Абхазия при международных воздушных перевозках, иностранным авиакомпаниям.

Комитетом было принято решение рассмотреть данный законопроект на ближайшем заседании сессии Народного Собрания, для принятия его в первом чтении.

В рамках повестки дня заседания был рассмотрен проект закона Республики Абхазия «О внесении изменения в статью 7 Закона Республики Абхазия «О персональных пенсиях в Республике Абхазия», который разработан с целью усиления социальной поддержки граждан, получающих персональные пенсии в Республике Абхазия.

Проектом закона предлагается внести изменение в статью 7 действующего Закона «О персональных пенсиях в Республике Абхазия» путем установления персональной пенсии в размере 13 000 рублей в месяц. В действующей редакции статьи 7 Закона персональная пенсия составляет 12 000 рублей в месяц.

Принятие данного проекта закона затронет 106 человек, из которых 71 – персональный пенсионер и 35 семей умерших персональных пенсионеров.

Далее был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Абхазия «О повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров в Республике Абхазия». Он разработан в целях усиления мер социальной поддержки лиц, имеющих заслуги перед Республикой Абхазия, а также участников и семей погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

В пояснительной записке изложено следующее:

«Проектом закона предусмотрено увеличение размеров ежемесячных пенсионных выплат на 2000 рублей следующим категориям:

– пенсионерам, имеющим звание «Герой Абхазии»;

– пенсионерам, награжденным орденом «Леона»;

– пенсионерам, награжденным медалью «За Отвагу».

Реализация данной меры затронет 2420 человек.

Также проектом Закона предусмотрено увеличение на 1000 рублей размеров ежемесячных пенсионных выплат следующим категориям пенсионеров:

– инвалидам I, II, III группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.;

– семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.;

– семьям умерших инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.;

– семьям добровольцев, погибших при защите Республики Абхазия в период с октября 1993 года по декабрь 1994 года.

Данная мера затронет 5010 человек.

В соответствии с Законом Республики Абхазия «О резерве Вооруженных сил Республики Абхазия»:

– резервистам, получившим ранение, контузию, увечье либо заболевание в период участия в военных действиях, чрезвычайных ситуациях, а также на военных сборах и мобилизационных (тактических) учениях, повлекшие инвалидность, назначается пенсия по инвалидности в размере, предусмотренном для инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.;

– семьям резервистов действующего состава резерва, погибших при участии в военных действиях, чрезвычайных ситуациях, а также на военных сборах и мобилизационных (тактических) учениях, а также семьям умерших инвалидов из числа резервистов, указанных в предыдущем абзаце, назначается пенсия в размере 100% пенсии, предусмотренной для семей погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. подлежат пересмотру в сторону увеличения размеры пенсий для 338 получателей.

Кроме того, в соответствии с Законом Республики Абхазия «О статусе военнослужащих»:

– в случае гибели (смерти) военнослужащего, наступившей при исполнении обязанностей срочной военной службы, либо его смерти, наступившей до истечения трех месяцев со дня увольнения со службы вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученных при исполнении обязанностей военной службы, нетрудоспособным членам его семьи назначается пенсия в размере 70% от размера пенсии для семей погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.;

– военнослужащим, получившим в связи с исполнением обязанностей срочной военной службы увечье (ранение, травму, контузию), исключающее возможность дальнейшего прохождения службы, назначается пенсия по инвалидности в размере 70% от размера пенсии по инвалидности участников Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. подлежат пересмотру в сторону увеличения размеры пенсий для 116 получателей.

Повышение размера пенсий в соответствии с представленным проектом закона в целом коснётся 7884 получателя».

По итогам обсуждений члены комитета приняли решение рекомендовать Парламенту принять в первом чтении данные законопроекты на предстоящем заседании сессии.