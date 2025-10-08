 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДСТВА МИНИСТЕРСТВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АБХАЗИИ И РОССИИ

Среда, 08 октября 2025
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДСТВА МИНИСТЕРСТВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АБХАЗИИ И РОССИИ

Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Информ. Рабочее совещание министерств здравоохранения Абхазии и России прошло в формате видеоконференции. Целью встречи стало укрепление сотрудничества и повышение качества медицинской помощи жителям республики. Совещание открыли министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба и заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий.

В совещании также участвовали: Демир Гамисония (начальник УКС), Аджба Ахра (начальник управления обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями Минздрава), Роланд Гамисония (помощник министра, начальник управления строительства, транспорта и снабжения МЗ), Эрик Хатхва (главный врач Республиканской больницы, Индира Арсалия (главный врач Гагрской ЦРБ), Эльмира Вергазова (заместитель директора департамента по реализации специального инфраструктурного проекта минздрава РФ), академики, главные внештатные специалисты минздрава России Сергей Багненко и Сергей Бойцов.

Эдуард Бутба рассказал о ходе выполнения Программы социально-экономического развития Абхазии, уделив внимание следующим вопросам:

– приобретению ангиографа и завершению строительства помещения под него;

– реконструкции и капитальному ремонту Гагрской ЦРБ;

– плану оптимизации государственных учреждений здравоохранения Абхазии на 2025-2028 годы;

– обеспечение граждан лекарственными средствами;

– выполнение поручений президента РФ по направлению медицинских работников в Абхазию в курортный сезон.

