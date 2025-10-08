КРАСНОДАРСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПЕРЕДАЛИ НА НУЖДЫ СВО КОНФИСКОВАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Транспортное средство изъято сотрудниками Краснодарской таможни и отдельного батальона ДПС ГИБДД по г. Краснодару в ходе совместных рейдовых мероприятий. Иномарка находилась в незаконном владении гражданина России. При проверке документов на транспортное средство установлено, что автомобиль зарегистрирован в УГАИ МВД Республики Абхазия, временно ввезен на территорию Евразийского экономического союза гражданином Абхазии и не вывезен в установленные сроки. По данному факту таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 16.24 КоАП РФ.

«Решением суда иностранное транспортное средство конфисковано и обращено в доход государства. После оформления необходимых документов автомобиль Toyota Estima 2006 года выпуска передан Краснодарской таможней представителю Минобороны для нужд СВО», – отметил и.о. начальника Краснодарской таможни Сергей Петриди.

Военнослужащие поблагодарили таможенников, подчеркнув, что в зоне специальной военной операции такие транспортные средства играют важную роль при выполнении боевых задач.

Краснодарская таможня напоминает:

В соответствии с действующим законодательством допускается временный ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее- ЕАЭС) физическими лицами транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государстве, не являющемся членом ЕАЭС, на срок не более 1 года.

По истечении срока, в течение которого временно ввезенные транспортные средства для личного пользования могут временно находиться на таможенной территории ЕАЭС, такие транспортные средства помещаются под таможенные процедуры в порядке, установленном Таможенным кодексом ЕАЭС, либо в отношении таких транспортных средств осуществляется таможенное декларирование в целях вывоза, выпуска в свободное обращение или в иных целях в соответствии со ст. 264 Таможенного кодекса ЕАЭС.

В случае нарушения сроков временного ввоза автомобиля у физических лиц возникает обязанность по уплате таможенных платежей. Также нарушение сроков временного ввоза влечет привлечение к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.