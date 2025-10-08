В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА СУЩЕНКО И ВАЛЕРИЯ БАРЦИЦ

Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр стартовал международный турнир по баскетболу среди мужских и женских команд ветеранов, посвященный памяти Станислава Сущенко и Валерия Барциц. В соревнованиях принимают участие десять команд – четыре женские и шесть мужских – из Волгограда, Краснодара, Новосибирска, Тюмени, Ставрополя, Ростовской области, Ульяновска, а также команды Абхазии и Сухума.

Обращаясь к участникам турнира на торжественной церемонии открытия, начальник спортивного отдела Госкомитета по делам молодежи и спорта Жанна Зантария отметила: «Я здесь не вижу ветеранов – я вижу ветеранов силы духа, верности спорту и настоящей дружбы. Вы своим примером вдохновляете молодежь и показываете, что любовь к баскетболу не знает возраста».

Турнир продлится до 12 октября, после чего состоится церемония награждения победителей и участников.