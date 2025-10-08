ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ШПИОНАЖЕ ШАЛВА ХИЗАНИШВИЛИ ВЗЯТ ПОД СТРАЖУ

Сухум. 8 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Столичный суд рассмотрел ходатайство СГБ Республики Абхазия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шалвы Хизанишвили, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 274 (шпионаж) и ч.1 ст. 217 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского гладкоствольного, его основных частей и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК Республики Абхазия.

Органом представительного следствия установлено, что Хизанишвили Шалва Давидович действуя умышленно по заданию иностранной разведки, руководствуясь мотивом, продиктованным интересами иностранной спецслужбы, занимался реализацией своих преступных намерений, направленных на получение, сбор и передачу представителям спецслужб Грузии сведений, составляющих государственную, военную и иную охраняемую Законом Республики Абхазия тайну в отношении объектов разведывательных устремлений специальных служб Грузии для создания им возможности дальнейшего использования их в ущерб суверенитету, государственной безопасности и обороноспособности Республики Абхазия в проведений враждебной деятельности против Республики Абхазия.

Так, 26 сентября 2025 года гражданин Хизанишвили Ш.Д., находясь в селе Хиацха Галского района Республики Абхазия, действуя по заданию и в строгом соответствии с заранее разработанным сотрудником специальных служб Грузии – Пипия Тариелом Иродионовичем произвел на имеющийся у него при себе сотовый телефон фирмы REDMI by Xiaomi видеосъемку пограничной заставы ПУ ФСБ РФ в Республике Абхазия, которое переслал последнему посредством телефонной связи на абонентский номер «.» + 380 936 354 389, используя при этом в целях конспирации и сокрытия своих преступных действий, а также его принадлежности к агентурному аппарату спецслужб иностранного государства и передаваемых им сведений, телефонное интернет приложение, предназначенное для конфиденциального мгновенного обмена данными, а также текстовыми сообщениями, входящими и исходящими, в том числе звонками.

Он же, незаконно, без соответствующего на то разрешения правоохранительных органов Республики Абхазия в неустановленное следствием время и месте приобрел и хранил автомат конструкции Калашникова АК-74, калибра 5.45 мм.

Судьей Сухумского городского суда Миланой Джинджолия ходатайство СГБ Республики Абхазия было удовлетворено и Шалва Хизанишвили взят под стражу на срок 2 месяца, то есть до 01 декабря 2025 года.

Указанное в сообщении лицо не является виновным в инкриминируемых ему преступлениях до вступления в силу в отношении него обвинительного приговора суда.