ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРИНЯЛ УЧАСТНИКОВ ПЕРВОГО АБХАЗО-АДЫГСКОГО ФОРУМА

Сухум. 9 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участников первого абхазо-адыгского форума «Наследие во имя будущего братских народов России и Абхазии: Ислам, единство и преемственность в контексте исторических и современных испытаний». Форум проходит в Абхазии с 8 по 11 октября.

Во встрече приняли участие руководитель Администрации президента Беслан Эшба и начальник управления внутренней политики Администрации президента Инал Хишба.

На приеме присутствовали: муфтий Единого духовного управления мусульман Абхазии Тимур Дзыба, муфтий Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края Аскарбий Карданов, начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Еремин, первый заместитель директора Департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Вадим Кондратенко, председатель Комитета Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствами массовой информации Довлет Долев, директор Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования (г. Москва) Михаил Грязнов и председатель Централизованной религиозной организации «Международная исламская миссия» Шафиг Пшихачев.

Приветствуя участников встречи, президент отметил важность того, что форум, символизирующий духовное единство братских народов, проходит в Абхазии.

«Рад вас приветствовать в Абхазии. Мы на протяжении веков всегда славились своей толерантностью и своим межкультурным диалогом. Проведение этого форума – наглядный пример того, что наша земля всегда радушно принимает гостей и способствует развитию межкультурного, межконфессионального диалога.

Мусульмане Абхазии вносят свой вклад в развитие нашей страны. Это неотъемлемая часть нашего общества. И мы рады, что есть такая возможность – вести диалог и выстраивать взаимоотношения с представителями наших братских народов.

Я бы хотел отметить особую близость между народами, проживающими на Северном Кавказе, и нашим народом. Нас объединяют глубокие исторические, культурные и духовные связи. Это то, чем мы дорожим, и то, что мы будем обязательно сохранять.

Убежден, что данный форум послужит еще большему сближению и сохранению межконфессиональной, межрелигиозной стабильности как на территории нашей страны, так и на территории Российской Федерации. Желаю вам успехов», – сказал Бадра Гунба.

Участники встречи поблагодарили президента за теплый прием и сообщили, что целью форума является обсуждение политических вызовов, стоящих перед Россией и Абхазией, и укрепление единства народов для противостояния внешнему давлению. Форум призван обеспечить здоровые контакты на уровне граждан, а также сохранить, приумножить и передать будущим поколениям общее культурное и межэтническое наследие, способствующее миру и стабильности в обществе.

«Благодарю за теплый прием! Мы очень рады, что форум проходит в Абхазии. В ходе моего визита я имел честь встретиться с отцом Виссарионом. Он выразил большую радость и высоко отозвался о мусульманах Абхазии, подчеркнув их единство в защите и строительстве страны, а также гармоничное взаимодействие с представителями других конфессий.

Мы также приветствуем создание Совета по взаимодействию с религиозными организациями. Со своей стороны, мы будем всемерно способствовать развитию и укреплению связей между мусульманскими общинами Кавказа и Абхазии.

Абхазия динамично развивается. Мы видим высокий уровень развития культуры, образования и туризма.

Мы высоко ценим тот факт, что абхазский народ проливал кровь за Россию. Эта кровь проливалась не только в последние годы, но и на протяжении длительного периода нашей общей истории. Это действительно породнило нас всех навеки.

Желаю Вам, уважаемый Бадра Зурабович, дальнейших успехов в Вашей ответственной деятельности!»

Безусловно, мы будем оказывать всестороннюю помощь и совместно строить наше общее светлое будущее», – сказал начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Еремин.

Президент подчеркнул важность совместной работы для поддержания мира и стабильности.

«Стабильность невозможна без участия всех религиозных и общественных групп. Мы продолжим работать над поддержанием мира и равновесия, следуя примеру предков. Благодарю всех участников форума за вклад в мир и стабильность. Надеюсь, этот форум станет традицией», – сказал Бадра Гунба.

Президент отметил тесные исторические связи и важность единства между Абхазией и Россией.

«У нас общая история. Во время Великой Отечественной войны наши предки, находясь в окопах и идя в атаку вместе, никогда не спрашивали о религии, конфессии или политических взглядах друг друга, они боролись за одно общее дело. То же самое было и во время Отечественной войны народа Абхазии, когда к нам приходили наши братья-добровольцы – не было никакого разделения по религиозным признакам. Это то, что мы должны ценить и сохранять», – сказал Бадра Гунба.