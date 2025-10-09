 

июня 24 2024

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕПУТАТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Новости Четверг, 09 октября 2025 14:16
ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕПУТАТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Сухум. 9 октября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с сенатором Российской Федерации, трехкратным Олимпийским чемпионом Александром Карелиным и депутатом Государственной Думы, первым заместителем председателя Комитета Госдумы по международным делам Светланой Журовой.

Во встрече участвовали вице-президент Беслан Бигвава, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба.

«Рады Вас приветствовать в Абхазии! Вы являетесь друзьями нашей страны и не раз были здесь. Мы очень рады Вашему очередному визиту. Поддержка, которую нам оказывает Российская Федерация, бесценна. Россия всегда была на стороне правды и справедливости, и мы эту поддержку всегда ощущали. Взаимоотношения, в частности между парламентариями наших стран, всегда были очень теплыми. В рамках Вашей поездки вы принимаете участие в съезде партии «Единая Абхазия». Я считаю, что это очередной показатель того, что мы близки друг к другу и готовы взаимодействовать на благо граждан наших стран», – сказал президент.

«Наш визит в Абхазию и участие в съезде партии «Единая Абхазия» подтверждают близость и единство партий. Мы готовы взаимодействовать, чтобы успешно развиваться», – сказал Александр Карелин.

«Благодаря культурным и духовным связям, а также взаимодействию в области образования, страны сохраняют и развивают свою уникальную идентичность. Эти инициативы служат хорошим примером того, как международные отношения могут быть построены на взаимопомощи и дружбе», – сказала Светлана Журова.

Президент подчеркнул, что участие абхазских граждан в специальной военной операции подчеркивает готовность обеих сторон действовать во благо общих интересов и ценностей.

«По зову души шли участвовать в Специальной военной операции – это отношение к нашему великому соседу. С первых дней наши ребята находились на стороне справедливости. Все это сделано ради общей Победы и ради будущего! Мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать тех ребят, которые сегодня выполняют поставленные задачи на фронтах Специальной военной операции. Тысячи судеб переплетены между нашими людьми, и наше дело – помочь сохранить эту теплоту взаимоотношений», – сказал Бадра Гунба.

