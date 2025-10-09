МЭР СУХУМА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИИ
Сухум. 9 октября 2025. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Тимур Агрба встретился с представителями Федерального Собрания России – сенатором Совета Федерации Александром Карелиным и депутатом Государственной думы Светланой Журовой, которые, как представители российской партии «Единая Россия» прибыли в Сухум на VII съезд партии «Единая Абхазия».
Тимур Агрба совершил с гостями прогулку по набережной столицы и рассказал о планируемой реконструкции.
Проект масштабного обновления набережной стал возможен благодаря соглашению, подписанному 30 сентября 2025 года между первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко и президентом Абхазии Бадрой Гунба.
