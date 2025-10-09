 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

МЭР СУХУМА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИИ

Новости Четверг, 09 октября 2025 14:18
МЭР СУХУМА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИИ

Сухум. 9 октября 2025. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Тимур Агрба встретился с представителями Федерального Собрания России – сенатором Совета Федерации Александром Карелиным и депутатом Государственной думы Светланой Журовой, которые, как представители российской партии «Единая Россия» прибыли в Сухум на VII съезд партии «Единая Абхазия».

Тимур Агрба совершил с гостями прогулку по набережной столицы и рассказал о планируемой реконструкции.

Проект масштабного обновления набережной стал возможен благодаря соглашению, подписанному 30 сентября 2025 года между первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко и президентом Абхазии Бадрой Гунба.

