ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ВЕДЕТ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КРОВЛИ ДВУХ МНОГОЭТАЖЕК

Новости Четверг, 09 октября 2025 14:21
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ВЕДЕТ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КРОВЛИ ДВУХ МНОГОЭТАЖЕК

Сухум. 9 октября 2025. Абхазия-Информ. В двух домах на улице Эшба одновременно ведутся работы по замене кровли. МУП «Горстройпроект» Администрации г. Сухум ведёт работы по полной замене кровли на Эшба, 173, где при ливне сильным ветром сорвало так называемую «мягкую кровлю» – рубероид. На доме по Эшба, 193 производится демонтаж старой кровли.

«Там в свое время неправильно была произведена разуклонка – бетонная стяжка неверно была залита. На данном этапе всё это снимаем и будем монтировать новую кровлю», – сказал замглавы Администрации Сухума Константин Тарба.

МЭР СУХУМА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИИ ТРИ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ У БОКСЕРОВ СТОЛИЦЫ
