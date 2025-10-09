АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ВЕДЕТ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КРОВЛИ ДВУХ МНОГОЭТАЖЕК

Сухум. 9 октября 2025. Абхазия-Информ. В двух домах на улице Эшба одновременно ведутся работы по замене кровли. МУП «Горстройпроект» Администрации г. Сухум ведёт работы по полной замене кровли на Эшба, 173, где при ливне сильным ветром сорвало так называемую «мягкую кровлю» – рубероид. На доме по Эшба, 193 производится демонтаж старой кровли.