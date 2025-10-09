ТРИ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ У БОКСЕРОВ СТОЛИЦЫ

Сухум. 9 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Воспитанники секции бокса Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум завоевали три золотые медали на XXXI Международном турнире по боксу, посвященном памяти мастера спорта СССР Георгия Блабб. Соревнования проходили с 2 по 8 октября 2025 года в г. Пицунда, среди юношей 2016-2007 годов рождения.

В турнире приняли участие 337 спортсменов со всех городов Республики Абхазия, а также из 30 субъектов Российской Федерации, включая Воронежскую, Белгородскую, Кемеровскую, Курскую, Курганскую, Липецкую, Ростовскую, Рязанскую, Самарскую, Саратовскую, Ставропольскую, Тверскую, Тамбовскую, Ульяновскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Челябинскую области, а так же Чеченскую Республику, Чувашскую Республику, Республику Хакасия, Донецкую Народную Республику, Кабардино-Балкарскую Республику и город Москву.

Главным судьей соревнований был назначен судья Всероссийской международной категории И.В. Дубовцов (г. Санкт-Петербург), а главным секретарем – судья Всероссийской международной категории А.С. Шевченко (г. Донецк).

Победителями турнира в своих возрастных и весовых категориях среди спортсменов командыгорода Сухум стали:

– Саакян Сумбат (в/к 2013-14 гг., вес/к 40 кг);

– Саакян Артур (в/к 2013-14 гг., вес/к 52 кг);

– Хурхумал Инал (в/к 2011-12 гг., вес/к 57 кг).

Тренирует победителей Адлейба Беслан.