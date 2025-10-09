РУП «АЖД» ПРОДОЛЖАЕТ БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 9 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Железнодорожники АЖД продолжают работы по укреплению береговой линии. Специалисты ремонтируют подпорные стены, устанавливают конструкции от вымывания грунта. На сегодняшний день идет установка тетраподов.

В августе железнодорожники уложили 56 тетрапода в Гагрском районе, на 2011-м километре железнодорожного пути, у «Белых скал», сейчас работы ведутся на 2010 -ом к/м – «Золотой пост».

Всего РУП «АЖД» закупило 190 тетраподов, которые установят до конца года. Особое внимание уделено участкам, где железнодорожное полотна чаще всего страдает от непогоды. В общем тетраподы покроют двести метров береговой линии.