ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

Сухум. 9 октября 2025. Абхазия-Информ. Автомобиль с российскими туристами сорвался в пропасть у села Акармара в Ткуарчалском районе. Сигнал о ЧП поступил в МЧС Абхазии в 12 часов 48 минут. Спасатели экстренно выехали на место происшествия.