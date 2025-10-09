ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ
Сухум. 9 октября 2025. Абхазия-Информ. Автомобиль с российскими туристами сорвался в пропасть у села Акармара в Ткуарчалском районе. Сигнал о ЧП поступил в МЧС Абхазии в 12 часов 48 минут. Спасатели экстренно выехали на место происшествия.
Сотрудники МЧС извлекли на поверхность из почти 50-метровой расщелины троих пострадавших, включая тело одной погибшей туристки. Четыре человека выбрались самостоятельно.
Все пострадавшие доставлены в Ткурчалскую районную больницу.