АЛХАС БАРЗАНИЯ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ АБХАЗИЯ»

Сухум. 9 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В Сухуме прошел VII Съезд республиканской политической партии «Единая Абхазия». В повестку дня съезда были включены следующие вопросы: выборы руководящих органов партии, утверждение обновленной программной стратегии, определение приоритетных направлений работы на ближайшую перспективу, выступление почетных гостей и представителей партии-союзника «Единая Россия».

В работе съезда участвовали – вице-президент Беслан Бигвава, руководитель Администрации Президента Абхазии Беслан Эшба, представители органов власти, общественности и 235 делегатов со всей республики.

Среди гостей съезда сенатор Александр Карелин и депутат Госдумы Светлана Журова.

Вице-президент Беслан Бигвава зачитал от имени президента приветственный адрес:

«Уважаемые делегаты, дорогие друзья!

Рад приветствовать вас на VII съезде партии «Единая Абхазия».

Созданная в начале двухтысячных годов, партия последние десятилетия активно участвует в политической жизни страны. «Единая Абхазия» всегда занимала твердую позицию, направленную на защиту государственных интересов и укрепление независимости нашей страны.

Особо хочу подчеркнуть, что одним из основателей партии был второй Президент Республики Абхазия Сергей Васильевич Багапш. Его вклад в государственное строительство и развитие демократических институтов нашей страны навсегда останется в памяти народа.

Отдельные слова благодарности хочу адресовать Сергею Мироновичу Шамба, который в последние годы возглавлял партию. Сергей Миронович – ветеран национально-освободительного движения абхазского народа, опытный политик и дипломат.

Руководство страны считает необходимым усилить роль политических партий, их участие в общественной жизни государства. Мы убеждены, что активные и ответственные политические силы должны иметь возможность влиять на процессы государственного строительства и вырабатывать совместные решения в интересах всего общества. Отмечу, партиям необходимо в полной мере участвовать в парламентской работе. Это расширит возможности для политического диалога и обеспечит более широкий учёт интересов граждан.

Уверен, что «Единая Абхазия» и в дальнейшем будет оставаться значимой политической силой, способной объединять общество, поддерживать государственные интересы и работать на благо Абхазии.

Желаю съезду плодотворной работы, а партии «Единая Абхазия» – дальнейшего развития, новых успехов во имя нашего государства».

По итогам съезда Алхас Барзания избран председателем Республиканской политической партии «Единая Абхазия». За него проголосовали единогласно все делегаты.

Барзания поблагодарил участников съезда за оказанное доверие.

«Обещаю приложить все усилия для развития партии. Вместе мы должны направить нашу созидательную энергию на движение вперёд по всем направлениям государственного строительства», – сказал он.

Заместителями председателя партии избраны Гунда Цвижба, Леон Бигвава, Ахра Смыр и Фарад Микаелян.