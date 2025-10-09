 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ ОВД

Четверг, 09 октября 2025 18:47
ПРОДОЛЖАЮТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ ОВД

Сухум. 9 октября 2025. Абхазия-Информ. Продолжаются международные соревнования среди сотрудников органов внутренних дел – внешних пилотов беспилотных авиационных систем, организованные на базе Московского ордена Почёта университета МВД России им. Владимира Кикотя. МВД Абхазии на соревнованиях представляет команда боевого отделения Специального отряда быстрого реагирования. Почётным гостем мероприятия стал вице-премьер, министр внутренних дел Республики Абхазия генерал-майор милиции Роберт Киут.

Специалисты правоохранительных органов соревнуются в практических заданиях по пилотированию, разведке и применению БПЛА, работе на симуляторах, а также участвуют в семинарах по обнаружению дронов и противодействию им.

Организаторами соревнований выступили Главное управление на транспорте МВД России при поддержке Московского ордена Почета университета МВД России имени Кикотя, Ярославского регионального отделения ДОСААФ России, Центра исследований и разработки беспилотного транспорта Государственного унитарного предприятия «Московский метрополитен» и российских компаний, занимающихся разработкой и производством беспилотных авиационных систем.

Турнир силовых структур был тождественно открыт 8 октября. Для гостей организованы интерактивные зоны с новейшим оборудованием, включая комплексы радиоэлектронной борьбы и современные симуляторы, а также выставка спецтехники.

Мероприятие продлится до 10 октября. Турнир проходит второй год и собирает команды из разных регионов России и ближнего зарубежья.

Последнее изменение Четверг, 09 октября 2025 18:52

Последнее от Super User

