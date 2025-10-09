В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛ НОВЫЙ ПРОЕКТ ФАО ПО ПОДДЕРЖКЕ ЖЕНЩИН-ФЕРМЕРОВ

Сухум. 9 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В Очамчыре состоялось официальное открытие нового проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) «Содействие экономической устойчивости женщин-фермеров в Абхазии», реализуемого при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC). Мероприятие объединило женщин, занимающихся сельским хозяйством, став площадкой для знакомства с инициативой и обсуждения её перспектив.

Проект направлен на поддержку женщин, занятых в мелкомасштабном сельском хозяйстве, и охватывает два ключевых направления: производство молочной продукции и переработку фруктов и овощей. Помимо предоставления технической помощи, проект включает сельскохозяйственный компонент, в рамках которого фермеры будут обучаться современным и устойчивым практикам ведения хозяйства.

Это позволит участницам повысить эффективность своего труда, укрепить экономическое положение семей и развивать местные сообщества.

В ходе мероприятия участницы узнали о целях проекта, его этапах и формах поддержки, а также услышали вдохновляющие истории женщин, которые уже сотрудничали с ФАО в рамках предыдущих проектов.

«ФАО продолжает поддерживать женщин-фермеров, помогая им внедрять современные подходы к ведению хозяйства и развивать профессиональные навыки. Мы надеемся, что этот проект станет важным инструментом для укрепления устойчивого сельского хозяйства и развития сельских районов Абхазии», – отметила глава проектного офиса ФАО Александра Смычкович.

Запуск проекта – ещё один шаг к созданию прочной основы для долгосрочной поддержки женщин в аграрном секторе.