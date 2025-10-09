 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛ НОВЫЙ ПРОЕКТ ФАО ПО ПОДДЕРЖКЕ ЖЕНЩИН-ФЕРМЕРОВ

Новости Четверг, 09 октября 2025 18:52
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛ НОВЫЙ ПРОЕКТ ФАО ПО ПОДДЕРЖКЕ ЖЕНЩИН-ФЕРМЕРОВ

Сухум. 9 октября 2025. Абхазия-Информ. В Очамчыре состоялось официальное открытие нового проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) «Содействие экономической устойчивости женщин-фермеров в Абхазии», реализуемого при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC). Мероприятие объединило женщин, занимающихся сельским хозяйством, став площадкой для знакомства с инициативой и обсуждения её перспектив.

Проект направлен на поддержку женщин, занятых в мелкомасштабном сельском хозяйстве, и охватывает два ключевых направления: производство молочной продукции и переработку фруктов и овощей. Помимо предоставления технической помощи, проект включает сельскохозяйственный компонент, в рамках которого фермеры будут обучаться современным и устойчивым практикам ведения хозяйства.

Это позволит участницам повысить эффективность своего труда, укрепить экономическое положение семей и развивать местные сообщества.

В ходе мероприятия участницы узнали о целях проекта, его этапах и формах поддержки, а также услышали вдохновляющие истории женщин, которые уже сотрудничали с ФАО в рамках предыдущих проектов.

«ФАО продолжает поддерживать женщин-фермеров, помогая им внедрять современные подходы к ведению хозяйства и развивать профессиональные навыки. Мы надеемся, что этот проект станет важным инструментом для укрепления устойчивого сельского хозяйства и развития сельских районов Абхазии», – отметила глава проектного офиса ФАО Александра Смычкович.

Запуск проекта – ещё один шаг к созданию прочной основы для долгосрочной поддержки женщин в аграрном секторе.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 09 октября 2025 18:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРОДОЛЖАЮТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ ОВД
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.