Сухум. 9 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Состоялось заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике. Был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в статью 117 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях», который связан с применением штрафных санкций в отношении водителей транспортных средств при превышении скорости движения.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал принять в первом чтении данный законопроект на заседании сессии Парламента.

Первый заместитель руководителя Администрации президента Республики Абхазия, представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба представил депутатам проект закона «О внесении изменения в статью 212 Кодекса Республики Абхазия «О судопроизводстве по делам об административных правонарушениях». Законопроект связан с установлением административной ответственности за потребление электроэнергии с нарушением установленного законодательством Республики Абхазия порядка для осуществления деятельности по добыче криптовалют.

Рассмотренный проект закона «О внесении изменения в некоторые законодательные акты Республики Абхазия» разработан в целях актуализации и установления ответственности за нарушение правил торговли алкогольной и табачной продукцией, в том числе за нарушения, связанные с продажей алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним.

Члены комитета приняли решения рекомендовать Парламенту на очередном заседании сессии принять данные законопроекты в первом чтении.

В рамках повестки дня заседания депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Абхазия». В пояснительной записке, приложенной к законопроекту, говорится, что изменения, предлагаемые в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Абхазия, направлены на дальнейшее совершенствование его положений, повышение эффективности правовых институтов уголовного судопроизводства, устранение имеющихся пробелов, коллизий и иных недостатков правового регулирования, а также связанных с ними проблем правоприменительной практики. По итогам обсуждения члены Комитета приняли решение рекомендовать Парламенту принять в первом чтении данный законопроект на предстоящем заседании сессии.

В соответствии с повесткой дня депутаты рассмотрели кандидатуру Дамира Квициния для назначения на должность первого заместителя генерального прокурора Республики Абхазия, которая была представлена Парламенту генпрокурором Адгуром Агрба.

В результате голосования членами Комитета принято решение рекомендовать Парламенту на ближайшем заседании сессии утвердить данную кандидатуру на соответствующую должность.