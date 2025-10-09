 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОДИССЕЙ БИГВАВА: «МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ДИАЛОГА, НО ТОЛЬКО НА УСЛОВИЯХ РАВНОПРАВИЯ И УВАЖЕНИЯ НАШЕГО СУВЕРЕНИТЕТА»

Новости Четверг, 09 октября 2025 19:15
Оцените материал
(0 голосов)
ОДИССЕЙ БИГВАВА: «МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ДИАЛОГА, НО ТОЛЬКО НА УСЛОВИЯХ РАВНОПРАВИЯ И УВАЖЕНИЯ НАШЕГО СУВЕРЕНИТЕТА»

Сухум. 9 октября 2025. Абхазия-Информ. Комментарий заместителя министра иностранных дел Республики Абхазия Одиссея Бигвава в связи с принятием резолюции Советом ООН по правам человека.

«Принятие резолюции «Сотрудничество с Грузией» в Совете ООН по правам человека и последующие заявления представителей Великобритании являются частью давно отработанного политического спектакля, направленного на дискредитацию Республики Абхазия и Российской Федерации.

В очередной раз наблюдаем, как международные институты используются для продвижения односторонней и предвзятой позиции Грузии. Используемая в резолюции терминология – «оккупация», «незаконный военный контроль» – не имеет ничего общего с реальностью и грубо искажает историческую и политико-правовую ситуацию.

Республика Абхазия – суверенное государство, право на независимость которого было закреплено в результате свободного волеизъявления нашего народа. Российская Федерация, выступающая гарантом нашей безопасности на основе взаимных межгосударственных договоров, является признанным субъектом международного права, оказывающим Абхазии легитимную поддержку.

Озабоченность «нарушениями прав человека» и требования о «допуске международных наблюдателей» являются не более чем инструментом политического давления. Мы открыты для диалога, но только на условиях равноправия и уважения нашего суверенитета, а не под диктовку тех, кто закрывает глаза на агрессивную политику Грузии, в том числе на её отказ от подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы», – говорится в комментарии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 09 октября 2025 19:20

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА В СУХУМЕ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.