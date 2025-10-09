ОДИССЕЙ БИГВАВА: «МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ДИАЛОГА, НО ТОЛЬКО НА УСЛОВИЯХ РАВНОПРАВИЯ И УВАЖЕНИЯ НАШЕГО СУВЕРЕНИТЕТА»

«Принятие резолюции «Сотрудничество с Грузией» в Совете ООН по правам человека и последующие заявления представителей Великобритании являются частью давно отработанного политического спектакля, направленного на дискредитацию Республики Абхазия и Российской Федерации.

Сухум. 9 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Комментарий заместителя министра иностранных дел Республики Абхазия Одиссея Бигвава в связи с принятием резолюции Советом ООН по правам человека.

В очередной раз наблюдаем, как международные институты используются для продвижения односторонней и предвзятой позиции Грузии. Используемая в резолюции терминология – «оккупация», «незаконный военный контроль» – не имеет ничего общего с реальностью и грубо искажает историческую и политико-правовую ситуацию.

Республика Абхазия – суверенное государство, право на независимость которого было закреплено в результате свободного волеизъявления нашего народа. Российская Федерация, выступающая гарантом нашей безопасности на основе взаимных межгосударственных договоров, является признанным субъектом международного права, оказывающим Абхазии легитимную поддержку.

Озабоченность «нарушениями прав человека» и требования о «допуске международных наблюдателей» являются не более чем инструментом политического давления. Мы открыты для диалога, но только на условиях равноправия и уважения нашего суверенитета, а не под диктовку тех, кто закрывает глаза на агрессивную политику Грузии, в том числе на её отказ от подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы», – говорится в комментарии.