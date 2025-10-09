 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ

Новости Четверг, 09 октября 2025 19:20
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ

Сухум. 9 октября 2025. Абхазия-Информ. В Абхазской государственной филармонии им. Раждена Гумба прошла церемония награждения ко Дню учителя. Мероприятие участвовали президент Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, вице-премьеры Джансух Нанба, Вараздат Миносян, члены Правительства.

В своём выступлении глава государства поздравил педагогов с профессиональным праздником:

«Ҳаҭыр зқәу арҵаҩцәа!

Гәык-ҧсыкала ишәыдысныҳәалоит шәзанааҭтә ныҳәа.

Шәнапы злаку аус иацу аҭакҧхықәреи, аҿар реиҵааӡараҿы ишәбо аџьабааи рзы аҳәынҭқарра анапхгара рыхьӡала ҭабуп ҳәа шәасҳәоит. Шәара шәоуп изыбзоуроу уаҵәтәи аҳәынҭқарра аҧеиҧш.

Избанзар аҵарадырра инаваргыланы шәҵаҩцәа ирылашәааӡоит Аҧсадгьыл абзиабара, амилаҭтә хдырра аизырҳара, аҧсуара аиқәырхара. Шәара ишәааӡаз Аҧсны аҵеицәа роуп Аҧсадгьыл ахьчара анаҭахха зхы иамеигӡакәан Аиааира ҳзаазгаз. Шәара шәоуп изыбзоуроу аибашьра ашьҭахь ҳашколқәа рышә ахьамкыз. Аамҭа шыуадаҩызгьы, уаҵәтәи аҧеиҧш шәазхәыцны шәазыхынҳәит шәзаанаҭ.

Аҵарадырра аусхк иахьа аҳәынҭқарра лымкаала ахаҵгылара знаҭо ахырхарҭақәа ируакыуп. Аҧсуа ҳәынҭқарра ҿиаларц азы иҳамазароуп аҵара бзиа змоу, змилаҭтә хдырра ҳаракыу, зыҧсадгьыл бзиа избо аспециалистцәа. Иахьа иҳарҿыцуеит ашколқәа, иахәҭоу амыругақәа рыла еиқәҳаршәоит, иааҳартуеит аспорт иазкыу аҽазыҟаҵарҭақәа. Ари аус есааира иацҵахоит.

Ҳаҭыр зқәу арҵаҩцәа, ааӡаҩцәа! Даҽазныкгьы ишәыдысныҳәалоит шәзанааҭтә мшы.

Ишәзеиӷьасшьоит агәабзиара, ақәҿиарақәа, алҵшәа бзиақәа шәнапы злаку аусаҿы».

Бадра Гунба вручил награды «Заслуженный учитель Республики Абхазия» преподавателям Карине Когония, Залите Таркил, Александру Арамяну и Амалии Капикян.

561347263_122141350028877024_3766067512724610013_n.jpg

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 09 октября 2025 19:26

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОДИССЕЙ БИГВАВА: «МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ДИАЛОГА, НО ТОЛЬКО НА УСЛОВИЯХ РАВНОПРАВИЯ И УВАЖЕНИЯ НАШЕГО СУВЕРЕНИТЕТА» ПЯТЬ КОНФИСКОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИЗ АБХАЗИИ ПЕРЕДАНЫ НА НУЖДЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.