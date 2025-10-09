 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ПЯТЬ КОНФИСКОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ АБХАЗИИ ПЕРЕДАНЫ НА НУЖДЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Новости Четверг, 09 октября 2025 19:27
Сухум. 9 октября 2025. Абхазия-Информ. Автомобили из Республики Абхазия, изъятые по фактам нарушения таможенного законодательства, переданы в Министерство обороны РФ. Транспортные средства: Toyota Alphard, Toyota Corolla, Toyota Vellfire, Volksvagen Tiguan, Honda Stepvagon были задержаны в пункте пропуска МАПП Адлер при пересечении таможенной границы.

Машины были изъяты по разным фактам нарушений таможенного законодательства: срока временного ввоза иностранных транспортных средств, перемещения табачной продукции с сокрытием, придания одному товару вида другого. По решению суда все транспортные средства были конфискованы и обращены в собственность государства.

После оформления необходимых документов, сотрудники таможни передали конфискованные автомобили представителям Минобороны.

