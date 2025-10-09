ПЯТЬ КОНФИСКОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ АБХАЗИИ ПЕРЕДАНЫ НА НУЖДЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Сухум. 9 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Автомобили из Республики Абхазия, изъятые по фактам нарушения таможенного законодательства, переданы в Министерство обороны РФ. Транспортные средства: Toyota Alphard, Toyota Corolla, Toyota Vellfire, Volksvagen Tiguan, Honda Stepvagon были задержаны в пункте пропуска МАПП Адлер при пересечении таможенной границы.

Машины были изъяты по разным фактам нарушений таможенного законодательства: срока временного ввоза иностранных транспортных средств, перемещения табачной продукции с сокрытием, придания одному товару вида другого. По решению суда все транспортные средства были конфискованы и обращены в собственность государства.

После оформления необходимых документов, сотрудники таможни передали конфискованные автомобили представителям Минобороны.