ПЯТЬ КОНФИСКОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ АБХАЗИИ ПЕРЕДАНЫ НА НУЖДЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ
Сухум. 9 октября 2025. Абхазия-Информ. Автомобили из Республики Абхазия, изъятые по фактам нарушения таможенного законодательства, переданы в Министерство обороны РФ. Транспортные средства: Toyota Alphard, Toyota Corolla, Toyota Vellfire, Volksvagen Tiguan, Honda Stepvagon были задержаны в пункте пропуска МАПП Адлер при пересечении таможенной границы.
Машины были изъяты по разным фактам нарушений таможенного законодательства: срока временного ввоза иностранных транспортных средств, перемещения табачной продукции с сокрытием, придания одному товару вида другого. По решению суда все транспортные средства были конфискованы и обращены в собственность государства.
После оформления необходимых документов, сотрудники таможни передали конфискованные автомобили представителям Минобороны.
Последнее от Super User
- В СУХУМЕ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
- ОДИССЕЙ БИГВАВА: «МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ДИАЛОГА, НО ТОЛЬКО НА УСЛОВИЯХ РАВНОПРАВИЯ И УВАЖЕНИЯ НАШЕГО СУВЕРЕНИТЕТА»
- ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА
- В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛ НОВЫЙ ПРОЕКТ ФАО ПО ПОДДЕРЖКЕ ЖЕНЩИН-ФЕРМЕРОВ
- ПРОДОЛЖАЮТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ ОВД