В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУЖДАЕТСЯ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ»

Сухум. 9 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В Парламенте Абхазии состоялось заседание Комитета по государственно-правовой политике, на котором обсуждался проект закона «О государственной службе», принятый в первом чтении 7 февраля 2024 года. В заседании приняли участие председатель Конституционного суда Диана Пилия, замминистра социального обеспечения и демографической политики Кама Адзинба, начальник правового отдела Администрации президента Нателла Ломия, декан юридического факультета АГУ Сергей Смыр, юристы Лаша Цаава и Саид Гулария.

Заседание провел депутат Парламента Эрик Рштуни, который возглавляет рабочую группу по разработке данного законопроекта.

Законопроект «О государственной службе» разработан в целях устранения пробела в действующем законодательстве Республики Абхазия в области нормативно-правового регулирования института государственной службы. По мнению разработчиков в проекте закона отражены современные международные стандарты и принципы организации государственной службы с учетом адаптации к современным реалиям, а также он соответствует интересам укрепления государственных институтов с учетом ожиданий общества.

Проект закона регламентирует систему и принципы государственной службы, порядок поступления на государственную службу, ее прохождения и увольнения, права и обязанности государственных служащих, ограничения и запреты, связанные с государственной службой, требования к служебному поведению государственных служащих, порядок их аттестации и ротации, должности государственной гражданской службы, классные чины государственных гражданских служащих, условия оплаты труда и социальные гарантии государственных служащих и другие аспекты.